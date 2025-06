U Veloj Luci otvara se Oliverova zbirka: 'Moći ćete i snimiti duet s legendom'

Sedam godina nakon što nas je napustio, Oliver Dragojević i dalje živi u srcima svojih obožavatelja. Njegove pjesme ne silaze s radijskih valova, a svaka nova generacija otkriva njegovu glazbenu čaroliju. Ovog je tjedna objavljen i njegov posthumni album “Dolaziš”, s dvanaest dosad neobjavljenih pjesama. U Veloj Luci, mjestu koje je Oliver Dragojević toliko volio i kojem je ostao vječno vezan, iduće godine otvara se Memorijalna zbirka posvećena ovom neponovljivom glazbeniku. Memorijalna zbirka “Oliver Dragojević” bit će smještena u Centru za kulturu Vela Luka, na više od 460 kvadratnih metara prostora. Zbirka je zamišljena kao središte prisjećanja na glazbeno stvaralaštvo Olivera Dragojevića, ali i mjesto upoznavanja s vremenom i kulturno-povijesnim kontekstom u kojem je djelovao. Posjetitelji će moći doživjeti bogatu glazbenu karijeru pjevača i multiinstrumentalista čije su ime i glas postali sinonimi za Dalmaciju i kvalitetnu pjesmu. Osim toga, moći će se čak i snimiti duet s Oliverom, ali i provjeriti znanje o njemu u raznim kvizovima i igrama. O samoj ideji nam je opširnije kazao koordinator zbirke Milan Majerović-Stilinović.

Kako biste opisali osnovnu ideju i viziju Memorijalne zbirke Oliver Dragojević? Koji su glavni ciljevi ovog projekta? Memorijalna zbirka zamišljena je kao središnje mjesto prisjećanja na Oliverovo glazbeno stvaralaštvo i osobni život. Cilj je u velolučkom Centru za kulturu predstaviti njegovu impresivnu karijeru, dublje razumjeti vrijeme i kulturno-povijesni kontekst u kojem je djelovao te svim njegovim obožavateljima stvoriti mjesto na koje „morate doći“ bar jednom u životu. A onda ćete se htjeti vratiti.

Na koji način ste pristupili osmišljavanju postava kako bi što vjernije prikazali Oliverov život i karijeru? Pristupamo s velikim poštovanjem prema Oliverovom naslijeđu, nastojeći stvoriti prostor koji odražava njegovu osobnost i umjetnički put. Ministarstvo kulture i medija RH i Općina Vela Luka te njezin Centar za kulturu glavni su pokretači i nositelji projekta stalnog postava Memorijalne zbirke. Kroz suradnju s obitelji, prijateljima i stručnjacima, oblikujemo postav koji kombinira osobne predmete, arhivske i multimedijalne sadržaje te interaktivne elemente. Sve skupa će posjetiteljima Vele Luke sa svih strana svijeta, znali ili ne znali za Olivera, približiti njegovo jedinstveni trag u glazbi i kulturi Hrvatske, regije i Mediterana.

Koje će sve vrste predmeta i materijala posjetitelji moći vidjeti u zbirci? Možete li izdvojiti neke posebno zanimljive ili emotivne eksponate? Posjetitelji će moći vidjeti osobne predmete, instrumente, privatne snimke, službene fotografije, spotove, arhivske video zapise, bezbrojne nagrade i nosače zvuka – između ostalog. Obitelj Dragojević, supruga Vesna te sinovi Dino, Damir i Davor dali su veliku donaciju predmeta od koje je sve i krenulo, a dalje se nadograđuje zahvaljujući radu tima i brojnih suradnika. Mjesecima se već pretražuju službene i privatne arhive, na raznim stranama zemlje i u raznim institucijama.

Imamo svašta: neke stvari za koje javnost niti ne zna - npr Oliverove kajdanke iz ranih dana, pune njegovih komentara o pjesmama koje je pjevao u svjetskim klubovima u kojima je nastupao krajem 1960-ih. Malo poznato razdoblje, a iznio važno za njega kasnije. Zbirka će uključiti i fenomenalne fotografije i snimke mladog Olivera, trenutak kad je prvi put javno izgovoreno ime „Oliver Dragojević“ na tadašnjoj Radioteleviziji Zagreb, snimke obiteljskih fešti na Korčuli, u Veloj Luci, ribarenja na moru… skoro sve ono o čemu slušamo godinama a ne znamo je li dokumentirano. Jest. Zapravo je najveći problem odabrati iz svega prave stvari – jer to je izvanredna karijera, praćena u raznim medijima u raznim zemljama dulje od 50 godina.

Koliko je bilo izazovno prikupiti osobne predmete, instrumente i privatne snimke Olivera Dragojevića? Kakva je bila suradnja s obitelji, prijateljima i suradnicima? Suradnja s obitelji Dragojević je izuzetno otvorena i srdačna. Ustupili su do sad oko 300 predmeta iz Oliverove ostavštine, što značajno doprinosi bogatstvu i autentičnosti zbirke. Tu su i Oliverove omiljene naočale, karte za briškulu, odjeća u kojoj je snimao neke od najzapaženijih video spotova, balote (boće) s kojima je igrao, fotografije s drugim glazbenicima koje je on čuvao na vlastitom zidu jer su mu bile važne… Oni na najbolji način njeguju uspomenu na Olivera, divno je što će to podijeliti sa svima nama. I suradnja sa svim glazbenicima i suradnicima je neupitna – nema toga tko ne osjeća čast i odgovornost da doprinese Zbirci, i u zemlji i inozemstvu. Oliverovo ime otvara vrata posvuda, govorili o velikim zvijezdama ili ljudima koji su ga možda samo kratko susreli tu jednu večer kad je nastupao u njihovu gradu.

Kako ste došli na ideju o tematskim cjelinama i ambijentalnim prostorima unutar zbirke, poput mini koncertne dvorane, garderobe ili sobe posvećene Splitu i Veloj Luci? Ideja je bila stvoriti prostorne cjeline koje reflektiraju ključne aspekte Oliverova života i karijere. Idejnu koncepciju postava izradio je prije nekoliko godina radni tim na čelu s tadašnjim ravnateljem Centra za kulturu Vela Luka, dr. sc. Dinkom Radićem. Detaljnu koncepciju izvedbenog postava, uz brojne suradnike, trenutno izrađuje tim u sastavu: Ela Jurdana, prof., muzejska savjetnica u mirovini; prof. dr. Zoran Curić koji izrađuje jedinstven kronološki pregled Dragojevićeve diskografije i ja kao kreativni koordinator koncepcije postava od rujna 2024. godine. Nakon toga, na redu je dizajnerica postava Nikoina Jelavić-Mitrović, koja več ima veliko iskustva u takvim projektima. Ambijentalni prostori poput sobe posvećene Oliveru u Veloj Luci omogućit će posjetiteljima dublje uranjanje u njegov „ljetni“ svijet i vezu s Korčulom i morem. Drugi prostori, u kojima se evocira Oliverov „backstage“ ili pak studijski prostor pokazat će trenutke profesionalnog glazbeničkog života i podsjetiti na neke od ikoničkih trenutaka u njemu, kao što je snimanje velikih, neprolaznih pjesama.

Na koji način će zbirka koristiti multimediju i interaktivne postaje kako bi posjetitelji doživjeli Oliverovu glazbu i osobnost? Zbirka će koristiti multimedijalne sadržaje poput video projekcija, interaktivnih ekrana i zvučnih instalacija kako bi posjetitelji mogli doživjeti Oliverovu glazbu i osobnost na inovativan način. Raduje nas smišljati izloške koji će posjetitelje i veseliti i podsjećati i informirati. Između ostalog, svoje će uspomene na Olivera u ekskluzivnim izjavama za Zbirku podijeliti i njegovi bliski suradnici, glazbenici i prijatelji. Taj glas, ta osobnost, taj talent, dosljednost i umjetnički izričaj zaslužuju ozbiljan pristup, s mnogih strana.

Hoće li posjetitelji imati priliku sudjelovati u nekoj vrsti interakcije, primjerice snimiti duet s Oliverom? Da, planiramo interaktivne postaje gdje će posjetitelji moći, primjerice, snimiti duet s Oliverom ili se fotografirati u digitalnim ambijentima koji evociraju kultne lokacije vezane za njegovu karijeru, nastupe i spotove. Provjeravat ćemo i znanje posjetitelja o Oliverovoj diskografiji, bit će tu i kvizova i slagalica – ponešto za sve uzraste, jer sve uzraste i očekujemo. I naravno, moći će se gledati i slušati najveće koncertne nastupe, ili najčudnije i najsmješnije snimke koje čuvaju TV arhive. Oliver je bio iznimno duhovit, ni to nećemo preskočiti.

Zbirka poziva građane da doniraju predmete i uspomene. Kakav je dosadašnji odaziv i jeste li primili neke neočekivane ili posebno vrijedne donacije? Odaziv publike je izuzetno pozitivan. Ljubav je to, duga i velika. Primili smo već brojne digitalne donacije, uključujući rijetke fotografije, videozapise i osobne predmete. Ljudi šalju fotografije svojih trenutaka poslije koncerta, fotografije tetovaža Olivera na svojim rukama, fotografije bokobrana s njegova broda koje su otkupili na aukciji i slične stvari – strašan je trag ostao iza njega kod publike. Tek smo počeli prikupljati te uspomene pa očekujemo još svašta do 1. kolovoza kad istječe rok za doniranje svojih uspomena. Svi još sve stignete pronaći i poslati!

Što Vama osobno znači rad na ovom projektu, s obzirom na Vašu novinarsku i kreativnu pozadinu? Rad na ovom projektu predstavlja mi čast i priliku da doprinesem očuvanju naslijeđa jednog od najvećih glazbenika našeg vremena. Kao novinar i kreativac, osjećam odgovornost da sa suradnicima ispričamo Oliverovu priču na autentičan i inspirativan način. Velik je to izazov, meni osobno vjerojatno profesionalno i kreativno najveći do sad - ali i veliki gušt. Svi koji radimo na tome Oliverovu zvizdu slidimo pa se nadamo da će nakon obilaska Zbirke i posjetitelji reći „Vridilo je!“.

Koji su najveći izazovi s kojima ste se susreli tijekom pripreme zbirke i kako ste ih savladali? Jedan od izazova je usklađivanje različitih aspekata postava kako bi se stvorila ugodna i dojmljiva cjelina koja će posjetitelja iskreno taknuti. Drugi je izazov izbora – što od svega na raspolaganju pokazati. Toliko je pjesama, spotova, albuma, koncerata, nagrada, fenomenalnih TV trenutaka, novinskih naslova, članaka, slika, karikatura, recenzija, nagrada, nosača zvuka i slike da nije lako odlučiti što ulazi u postav. Ali zapravo, to su slatke muke, koje još traju i trajat će neko vrijeme. Otvaranje Zbirke se očekuje tijekom 2026. godine. Nemamo još precizan datum. Ne žurimo niti se to u ovakvim projektima smije. Na otoku se, uostalom, htjeli – ne htjeli, stvari događaju sporije. To treba prihvatiti. Ali kad se dogode, moraju biti dorečene i jasne.

Ima li neki trenutak iz procesa nastanka zbirke koji Vam je posebno ostao u sjećanju? Posebno emotivan trenutak bio je kada sam prvi put pregledavao osobne predmete koje je obitelj ustupila. Zatim prvo hodanje kroz (za sad još uvijek) prazan prostor Centra za kulturu kojeg tek trebamo ispuniti izlošcima i pričom o Oliveru… Pa trenutci kad pregledavajući arhivske snimke shvatiš da je to nešto što si zadnji put slučajno gledao prije 40 godina, kao dijete, a to je sad povijest popularne kulture, jednog vremena, jedne impresivne karijere. Puno je takvih trenutaka, gotovo svaki dan dogodi se neki.

Koji su planovi za razvoj zbirke nakon otvorenja? Postoje li ideje za privremene izložbe, radionice ili digitalne projekte? Plan je organizirati i privremene izložbe posvećene pojedinim segmentima Oliverove karijere, ali i radionice za glazbenike i digitalne projekte kako bismo kontinuirano obogaćivali sadržaj Zbirke i uključivali širu zajednicu. U atriju Centra za kulturu, u kom je i sam Oliver često nastupao, bit će i pozornica otvorena glazbenicima Hrvatske i svijeta, za sjećanje i re-interpretaciju njegovih pjesama, za daljnje istraživanje zvuka koji je ostao iza njega i autora njegovih pjesama. U Veloj Luci Oliverovo naslijeđe se osjeća na svakom koraku: vjerujem da će Zbirka to potaknuti i unaprijediti.

Kako zamišljate da će Memorijalna zbirka utjecati na buduće generacije i na očuvanje Oliverove glazbene i kulturne ostavštine? Nadam se da će zbirka služiti kao trajni podsjetnik na Oliverovu umjetnost i inspiracija budućim generacijama da cijene i njeguju glazbenu baštinu jednog od naših najvećih glazbenih umjetnika. I naravno za one s glazbeničkim genom, da se i sami okušaju u stvaranju kvalitetne dalmatinsko-mediteranske „šansone“ u kojoj je on bio i ostao uzor.

Što biste poručili svim obožavateljima Olivera Dragojevića koji planiraju posjetiti zbirku u Veloj Luci? Pozivam sve obožavatelje da, jednom kad Zbirka bude otvorena, dožive Oliverovu priču na potpuno drukčiji način nego što su do sad to imali priliku. A prije toga ističem - i vaša sjećanja činit će zbirku živom i značajnom. Imate li neku uspomenu na Olivera, fizičku ili digitalnu, podijelite je s nama kroz sljedećih nekoliko tjedana na stranici www.oliverdragojevic.com , gdje su i jednostavne upute kako to napraviti. Mislim da nema boljeg mjesta za taj iskaz zahvalnosti omiljenom pjevaču od Zbirke koja nastaje u Veloj Luci.