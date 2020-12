Tri bivše optužile su ga za zlostavljanje, no on opet ljubi! Slavni glumici prepustili se strastima na parkingu

Glumac Shia LaBeouf prošlog se tjedna susreo s mnogim optužbama zbog fizičkog i emocionalnog zlostavljanja. Nakon što je glazbenica FKA Twigs podigla tužbu protiv njega, optužbama se pridružila i pjevačica Sia, s kojom je Shia 2015. godine surađivao na spotu za njezin hit “Elastic Heart”.

No, čini se kako slavnoj kćeri glumačke dive Andie MacDowell, glumici Margaret Qualley takve optužbe ne smetaju budući da su hvaćeni nedavno na javnom parkingu kako izmjenjuju nježnosti pored auta. Problematični holivudski glumac snimljen je u vrućem klinču i modelom nakon što ju je dočekao na aerodromu u Los Angelesu, a sve su popratili američki paparazzi.

Foto: profimedia

Margaret i optuženi glumac nedavno su zajedno snimili spot za pjesmu "Love Me Like You Hate Me", njezine sestre Rainey Qualley, umjetničkog imena Rainsford. Njihova je ljubav navodno planula upravo nakon zajedničke suradnje.

Foto: profimedia

Podsjetimo, glumac je u lipnju 2019. prekinuo devetomjesečnu vezu s glazbenicom FKA twigs.

"Naša veza bila je najgore iskustvo koje sam imala u cijelom svom životu. Progovorila sam o svemu jer želim podići svijest o taktikama koje nasilnici koriste kako bi vas kontrolirali i oduzeli vam vaše dostojanstvo", rekla je kantautorica u nedavnom intervjuu za The New York Times. Glumac je rekao kako mnogi od njezinih navoda nisu istiniti, ali također da j njegova dužnost "prihvatiti odgovornost za one stvari koje je učinio".

"Nisam ni u kakvom položaju da ikome kažem kako bi se trebao osjećati zbog mog ponašanja. Nemam opravdanja za svoj alkoholizam ili agresiju, već samo za racionalizaciju. Godinama sam bio nasilan prema sebi i svima oko sebe. U prošlosti sam povrijedio ljude koji su mi bili bliski. Sramim se toga i kajem se. Ne mogu zapravo ništa drugo reći", pravdao se glumac koji se nakon njezine tužbe susreo s optužbama još jedne glazbenice - Sie. koja je na svom Twitteru nazvala glumca “patološkim lašcem koji ju je prijevarom naveo da uđe s njim u aferu”.

“I mene je Shia emocionalno povrijedio, on je patološki lažljivac koji me uvukao u preljubničku vezu tvrdeći da je samac. Vjerujem da je jako bolestan i suosjećam s njim i njegovim žrtvama. No znajte, ako volite sebe – ostajte sigurni i klonite ga se”, upozorila je pjevačica koja nije dalje htjela komentirati taj odnos.