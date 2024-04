Terapija umjetnošću koristi se već niz godina, a sada je dostupna i kroz podcast

"Oni koji ne pamte prošlost osuđeni su na to da je ponove'', riječi su to španjolsko-američkog filozofa Georgea Santayana. Danas su muzeji preuzeli nekadašnju funkciju katedrala – spajaju sadašnjost i prošlost te su riznica povijesti koja ostaje budućim generacijama.

Muzeji su mjesta koja na jednom mjestu okupljaju umjetnost, upoznaju nas s njom, dopuštaju nam da se susrećemo s brojnim kulturama i raznim periodima, a pritom nam omogućuju da steknemo uvid u vrijedne informacije i detalje skupljane tijekom više tisućljeća te da ponešto naučimo, a da nismo izašli iz zgrade. Omogućuju nam da putujemo kroz vrijeme, da napustimo vlastitu perspektivu i postanemo dio nekih drugih vremena te da upoznamo neke drukčije poglede na stvarnost i učimo o svijetu oko sebe – muzeji su centri edukacije, mjesto kulturnog nasljeđa, nosioci kulture, centri motivacije i točka polazišta za razvoj kulturnih i kreativnih industrija.

No, ono što mnogi ne znaju jest da muzeji imaju i brojne terapeutske svrhe. Još 2019. godine Svjetska zdravstvena organizacija objavila je istraživanje koje je potvrdilo da umjetnost i mentalno zdravlje imaju neraskidivu vezu. Terapija umjetnošću koristi se već niz godina, a često uključuje mogućnost da nešto stvaramo sami (najčešće je riječ o slikanju), no ono što je još važnije jest da umjetnost omogućuje da se opustimo i razmislimo o vlastitim osjećajima. Upravo je to bila tema nove platforme koju je pokrenuo Međunarodni savjet muzeja (ICOM). Riječ je o podcast Museums and Chill koji je ponudio stručne uvide o ovoj temi kroz razgovor s profesionalcima. Kako su naglasili, prethodno poznat kao "ICOM Voices", novi podcast sada se zove "'Museums and Chill" odražavajući predanost ICOM-a stvaranju pristupačnog i privlačnog prostora za muzejske profesionalce i entuzijaste.

Također, podcast će istraživati teme povezane s misijom ICOM-a, kao što su pristupačnost, raznolikost i održivost u muzejima te je dio ICOM-ove šire strategije za povezivanje i suradnju s našom globalnom zajednicom muzejskih profesionalaca i entuzijaste, nudeći informativne i zabavne sadržaje koji za cilj imaju inspirirati i zabaviti slušatelje i dati im dublji uvid u svijet muzeja.

Novo ime podcasta odražava ICOM-ov fokus na stvaranje dostupnog i pristupačnog prostora gdje se svi možemo okupiti kako bismo razgovarali o svijetu muzeja koji slavi muzej kao instituciju kroz njegovu širu društvenu ulogu koja ima daleko važniju funkciju u oblikovanju javne svijesti od one koju možemo naslutiti.

Prva tema novog podcasta bavi se razmatranjem toga kako arhitektura oblikuje muzejsko iskustvo. Od kultnog Guggenheima u Bilbau do muzeja Louvre u Parizu, prva epizoda istražila je kako muzejske zgrade mogu oblikovati naše percepcije i interakcije s umjetnošću i poviješću u razgovoru s Kate Wagner koja stoji za bloga McMansionHell, čiji je cilj educirati mase o arhitektonskim konceptima, urbanističkom planiranju, zaštiti okoliša i povijesti.

Započeli su s vrlo važnim i snažnim temama, a ova platforma idealna je da nas sve podsjeti kakva blaga i riznice znanja su muzeji.