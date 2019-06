Svjetski poznati soul i blues glazbenik stiže u Trilj!

Na ovogodišnjem Thrill Blues festivalu u Trilju uživat ćemo u odličnim zvukovima domaćih i stranih bendova među kojima ima i nekih dobro poznatih imena američkog i kanadskog soula i bluesa.

Jedan od njih je Harrison Kennedy (77) , kanadski multiinstrumentalist, koji je najpoznatiji kao glavni vokal megauspješnog soul sastava iz 70-ih Chairmen Of The Board. Njihov debitanstki singl "Give Me Just A Little More Time" došao je do broja tri na američkoj i britanskoj top listi, a još je veći uspjeh postigla obrada Kylie Minogue iz 1992. godine.

Kennedy je kao vrstan glazbenik sudjelovao i na snimanju antologijske ploče "What's Going On" Marvinea Gayea 1971. godine. Nakon raspada grupe Chairmen Of The Board posvetio se radu u američkoj vojsci i kompaniji Allied, i povremeno je svirao. Glazbi se potpuno vratio 2003. godine, kada je izdao album "Sweet Taste", a 2016. dobio je kanadsku JUno nagradu za album "This Is From Here".

- Minimalističke glazbene pratnje na gitari, bendžu ili mandolini, a ponekad i bez instrumentalne pratnje, Harrison plijeni svojim dubokim i snažnim vokalom te predanošću autorskom folk blues stilu. Upoznali smo ga 2011. na International Blues Challengeu u Memphisu, kada smo Rola i ja ušli u polufinale, a on osvojio drugo mjesto u kategoriji solo/duo - kazao nam je Boris Hrepić-Hrepa, umjetnički direktor Thrill Blues festivala, ne krijući zadovoljstvo što je takvog glazbenika doveo u Hrvatsku.