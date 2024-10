Supruga Mirka Filipovića priželjkivala je kraj njegove karijere! Punica nije voljela gledati borbe, baš kao ni sin

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potpisao je danas ugovor o volontiranju s Mirkom Cro Copom Filipovićem, a koji će na Policijskoj akademiji Prvi hrvatski redarstvenik obučavati pripadnike specijalnih interventnih snaga. Ugovor o volontiranju našeg proslavljenog UFC i K1 borca i nekadašnjeg specijalca Antiterorističke jedinice Lučko potpisan je u prostorijama Policijske akademije, obnovljenima nakon potresa.

- Od danas možemo reći da se Mirko vratio doma, ne u radni odnos, ali u statusu volontera koji će obučavati i educirati prije svega pripadnike naših specijalnih interventnih snaga. Siguran sam kako će sama činjenica da je on dio ovog tima i da je dio obučnog sastava MUP-a biti magnet za nove generacije mladih ljudi koji će se u budućnosti opredjeljivati za policijski posao - kazao je danas Božinović nakon potpisivanja ugovora. Isto tako, Božinović je istaknuo da je policijski posao jedan od najtežih i najopasnijih poslova te kako činjenica da će ih obučavati Mirko Filipović daje novu kvalitetu ozbiljnosti u svemu što MUP radi. Mirko Filipović je nakon potpisivanja volonterskog ugovora naglasio da će dati sve od sebe kako bi policajcima prenio znanje koje je skupljao više od 30 godina, dodajući kako je siguran da ih ima što naučiti i pokazati im ono što doista treba. - To neće biti high-kick ni direkt niti to njima treba na takav način, već kako da osposobe svoje tijelo i od njega naprave oružje. U bilo kakvom tjelesnom sukobu jedino oružje koje imate je vlastito tijelo - poručio je Filipović.

Upravo smo se ovim lijepim povodom odlučili prisjetiti privatnog života ovog 50-godišnjaka. Naime, uz njega, u dobrim i lošim trenucima uvijek je bila njegova supruga, samozatajna Klaudija kojoj je godinama bilo iznimno teško gledati njegove borbe u ringu. Govorila je i kako zbog svega priželjkuje kraj njegove karijere. Legendarni hrvatski borac iz Vinkovaca zaljubio se u tadašnju anesteziološku tehničarku iz zagrebačke bolnice 'Sestre milosrdnice' prije 20-ak godina. Nakon sedam godina veze, u listopadu 2002., vjenčali su se u crkvi Svete Barbare u Gornjem Vrapču. Cro Cop je i tog svadbenog prijepodneva odradio trening...

Mladence je vjenčao velečasni Mate Matić u crkvi udaljenoj nekoliko stotina metara od obiteljske kuće iz koje se Klaudija odselila. Par je prije svadbe živio u stanu u zagrebačkom kvartu Malešnica. Mirku je kum bio prijatelj iz djetinjstva Igor Jurić, a Klaudija je za kumu odabrala sestričnu Dubravku Šuker. Mladenku je do oltara doveo otac Mirko, a vjenčanje su u suzama ispratile ponosne majke Ana Filipović i Đurđa Šuker. Svatovi su se zabavljali u lokalnom hotelu uz svirku skupine Magnusi s kojima je zapjevao i Zlatko Pejaković. Uz obitelj i prijatelje, Mirku su na svadbu došli i bivši boksački prvak Stjepan Božić, nekadašnji voditelj Hamed Bangoura, tada dogradonačelnik Milan Bandić i mnogi drugi. Mirko je tada nasmijao sve rekavši da nije imao posebnu tremu, ali da mu cijela ceremonija traje predugo.

- Najteže mi je palo što sam toliko dugo bio u centru pažnje - izjavio je Filipović. Sina Ivana dobio je u ožujku 2003. godine, a sedam godina kasnije stigao je i sin Filip. Njegova voljena supruga kazala je svojedobno da joj zbog djece još teže pada to što se on bori. Njegova punica Đurđa ni reprize borbi nije mogla gledati, pisali su tada mediji. Mirko je, kažu njegovi prijatelji, brižan i pažljiv otac koji obožava provoditi vrijeme sa sinovima. Jednom je izjavio kako mu je vrhunac subotnje večeri kada s njima gleda filmove. Nedavno je Večernji list pisao o njegovu starijem sinu Ivanu koji je odlučio gaziti Mirkovim stopama. Ovaj 21-godišnjak naporno trenira i nastoji biti uspješan te nalik ocu. Usto, on je njegova slika i prilika iz mlađih dana.

Mirko često objavljuje fotografije sina na društvenoj mreži Instagram te ne krije koliko je ponosan, a jednom je prilikom priznao kako ipak ne bi volio da Ivan ide njegovim stopama. - Ja bih više volio da se okrene nekakvoj znanstvenoj karijeri, da završi neki fakultet i da bude visoko obrazovan čovjek, ali kao ga bude srce vuklo u sport, imat će moju podršku. Imat će, ako ništa, najboljeg trenera na svijetu. Iako je to upitno, otac i sin u nekoj trenerskoj kombinaciji, nije neko najsretnije rješenje. Ja mislim da bi meni srce puklo da on uđe u neku borbu i da ga netko pogodi i da padne. On nijednu moju borbu nije mogao uživo pogledati, ni ovu zadnju protiv Gonzage, on je hodao u krug po sobi satima, teško mi to pada zbog njega, stvarno. To je strahovito veliki stres za dijete. Ja sam za njega samo njegov tajio i on zna koliko je to opasno i ja znam kako bi on to doživio da sam ja završio onako dolje u lokvi krvi - ispričao je svojevremeno Mirko Filipović.

Njegov sin Ivan na društvenoj mreži Instagram broji nešto više od četiri tisuće pratitelja, a fotografije koje dijeli su s treninga ili s njegovom boljom polovicom Ivom Grahovac. Mladi Ivan ima odličnu formu koju također ponosno pokazuje na spomenutoj mreži.

