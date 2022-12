na Instagramu

Supruga Ivice Kostelića javila se nakon dužeg vremena, objavila fotografiju iz njihovog doma

Ivica Kostelić i njegova supruga, Islanđanka Elin, ponosni su roditelji četvero mališana, dvojice sinova Ivana i Leona te blizanki Jane i Katje koji su s oduševljenjem promatrali lampice s okićenog božićnog drvca. Uz objavu je Elin dodala i stihove mnogima omiljene pjesme u ovo doba godine "It's Beginning to Look a Lot Like Christmas".