Štulić: 'Banovićki nisam rekao da je moja. To je isto kao da su Jure i Boban pjevali o Titu'

Branimir Johnny Štulić oštro je reagirao na knjigu Snježane Banović "Kronika sretnih trenutaka" u kojoj kazališna redateljica između ostalog opisuje svoju vezu s frontmenom grupe Azra. Podsjetimo, premda u pjesmi "Usne vrele višnje" Štulić pjeva o djevojci iz Hrvaca u koju se zaljubio, sada tvrdi da to nije bila Banović.

- Ja nikad nisam nikakvu pjesmu njoj napisao, a kamoli posvetio. Rekao bih da je spremaju za predsjednicu, Sneguljica u zemlji patuljaka, napisao je Štulić u stihovima na svom SCRIBD profilu. Dodao je i kako je Hrvace ubacio jer mu je trebalo neko domaće mjesto od tri sloga, te da se u toj pjesmi nije referirao na nju, nego na svoj odlazak iz Hrvatske. U nastavku donosimo dio koji se odnosi na knjigu Snježane Banović prenesen onako kako je Johnny napisao, a cijeli Štulićev komentar pročitajte OVDJE.

"Dotična je izlaženje svog uratka odgodila

sa maja ove godine na jesen, ali je preko

Fejsbuka bacila nestrpljivom javnom mnjenju gladnom

Džonija probnu kosku, potičući mu zazubice

(ponaša se kao najgora vašarska alapača),

ako ne i sline; i sve to, iako ona prva

niječe, po vlastitim rečima, moje središnje mesto

u tim zbivanjima, uprkos tome što joj knjiga na

meni počiva, ili, da rečemo, bez mene nema

smisla. To se zove oksimoron, zbilja, ali sumnjam

da ona išta o toj reči zna, ili, ako i zna,

ne može zbrojiti dva i dva, mada jedva čeka moj

odgovor da bolje knjigu proda, uostalom, sama

takvu naznaku dâ (da na takvu vrstu predstavljanja

računa). Pre nego što pređem na taj objavljeni deo,

moram opovrgnuti jednu od njezinih mnogobrojnih

tlapnji (što je lepša reč za laž) iz prsta isisanih,

da sam joj prilikom upoznavanja rekao: “Ti si

moja.” To je isto toliko istinito koliko

i da su Jure i Boban pevali: “Druže Tito mi

ti se kunemo.” Inače, tâ joj zamisao padne

na um čitajući tekst pesme Vrata podzemnih voda,

gde sam njoj pripisao (sa pravom) ono što sam ćutio

za društvo, mnogo fraza, mnogo snova u njezinoj glavi,

i ništa od želje da se za život bori (iz tê pesme

ona pokupi ideju, onako ustreptala i

uznesena, i zblenuta kao blenta blentava, da joj

rekoh, ti si moj–a), da bih potom, osamdeset treće,

sveo iskaz (a prosto se nametao) na želatinu

ča laprda među krajnostima kao retko govno.

Niti me je vreme opovrglo. Taj uradak joj se u

najavi zove Kronika sretnih trenutaka, i nema

razloga sumnjati da su takvi i bili (u celosti

na moj račun, i sa tê strane štima, međutim, da je

bila protagonistica važnih događaja tih zlatnih

godina u metropoli – kako mediji sebi i njoj

laskaju, budući sam metropolu Lujvil preveo

kao Zagreb, a Leksington kao Hrvace – je isto

toliko istina koliko i da je igrala hokej

u američkoj profi ligi), pošto su joj dva potonja

neuspešna braka taj dojam prosto zacementirala."

