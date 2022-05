Stranci na Twitteru ne staju s komentarima nakon što se Mia nije plasirala u finale: 'Hrvatska je opet pokradena'

Pjevačica i ovogodišnja predstavnica Hrvatske na Euroviziji Mia Dimšić (29), nažalost, nije se uspjela plasirati u finale ovog natjecanja. Kao i obično, mnogi su se požurili komentirati ovaj spektakl, a neki stranci na Twitteru osvrnuli su se i na Mijin nastup. Naime, smatraju da je Hrvatska i drugi put pokradena, nakon što naša predstavnica nije uspjela izboriti finale.

- Slovenija, Hrvatska i Danska zaslužile su se kvalificirati - jedan je od komentara.

slovenia, croatia and denmark deserved to qualify smh #Eurovision — fallen!mike 🏴‍☠️ 🍂 saw MoM (@edwastiel) May 10, 2022

- Hrvatska, Danska, Austrija i Albanija su toliko opljačkane i dobili smo Moldaviju i Švicarsku u kvalifikacijama? Što su uopće stavili u vodu u Italiji da izazovu ~taj~ rezultat? - stoji u drugom.

Croatia, Denmark, Austria, and Albania were so robbed and we got Moldova and Switzerland qualifying? What possibly did they put in the water in Italy to cause ~that~ result? #Eurovision — Addison Mueller (@AddisonMueller) May 10, 2022

- Također razočarana što Hrvatska nije uspjela. Previše me razočarala Latvija da skoro nisam primijetila. Definitivno neke druge zemlje bih zamijenila za te dvije - pisala je gledateljica.

Also disappointed that Croatia didn't make it on. Was too disappointed by Latvia that I almost didn't notice 😭 Definitely some other countries I would have replaced for those two. #Eurovision — Kim Billinton (@Kimka_B) May 10, 2022

- Hrvatska je dvije godine zaredom pokradena. Prošle godine je bilo gore. Albina je trebala ući u finale 2021. - napisao je jedan obožavatelj ovog natjecanja prisjetivši se Albine koja se također nije plasirala u finale prošle godine.

This is two years in a row Croatia have been robbed. Last year was worse. Albina should've made the 2021 final. #Eurovision — Jordan Kounelis (@JordanKounelis) May 10, 2022

Ipak bilo je i onih kojima se pjesma baš nije svidjela.

- Mia Dimšić je tako slatko ljudsko biće, ali njena pjesma "Guilty Pleasure"... je zaista samo guilty pleasure. Pjesma se vrlo brzo ponavljala, a ni prijelaz s engleskog na hrvatski nije pomogao. Interpretativni ples bio je zbunjujući - napisao je jedan gledatelj.

🇭🇷 Mia Dimsic is such a sweet human being, but her song "Guilty Pleasure"... is indeed just a guilty pleasure.



Song got repetitive very quickly & the transition from English to Croatian didn't help matters either. Interpretive dancing was confusing. #Eurovision #CRO — Davin 🇮🇩 (@des__cribe) May 10, 2022

Osim Mije, mnogi su nezadovoljni što nije prošla Albanija, a brojni fanovi jako su razočarani što nije prošla Latvija, s pjesmom koja je već neko vrijeme hit na platformi Tik Tok.

Inače, u finalnoj emisiji, koja je na rasporedu u subotu, nastupit će: Švicarska, Armenija, Island, Litva, Portugal, Norveška, Grčka, Ukrajina, Moldavija i Nizozemska. U drugoj polufinalnoj emisiji, koja je na rasporedu u četvrtak, saznat ćemo još deset finalista koji će se boriti s ovim zemljama za pobjedu. U finalu nastupaju i predstavnici 'velike petorke' koju čine Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska i Velika Britanija.

