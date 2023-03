Stigle dame! Zvonko odmah krenuo u zavođenje: 'Već goriš, moram te gasiti'

Najmlađi Ivan jedva je čekao vidjeti prvenstveno svoju ''zlatnu'' djevojku Donu (32), a osim nje, tu su još 19-godišnja Gabrijela iz Desinića te 33-godišnja Vanja iz Zagreba. Kad ih je vidio, Ivan im se jako razveselio, no učinio im se malo nervoznim: ''Normalno da sam zbunjen, dolaze mi tri cure, ali dojam je bio fantastičan'', kazao je farmer.

''Bio je zaljubljen, u šoku, u čudu, drago mi je da sam ga takvog zatekla'', primijetila je Dona, a i Gabrijela je rekla da je jako zgodan.

Vanja i Gabrijela komentirale su kako im se čini da Dona malo glumi da je nedostižna, a zapravo joj godi Ivanova pažnja.

''Imponira mi što je takav, ali nastavi li se to u ovim granicama, priznajem da bi me gušilo i davilo'', rekla je Dona, ''On se toliko zagleda u mene da zaboravi jesti''. Najmlađi je farmer curama servirao trpezu s domaćim proizvodima, a početnu tremu pokušala je razbiti Vanja šaljivim pitanjima. ''Prema Ivanu osjećam simpatiju'', poručila je, dok je Dona smatrala kako se Vanja prema njemu odnosi arogantno i ponižava ga.

I Dragoljub je bio spreman za dame, a za svaku od nju na krevetu je pripremio čokoladu i ruže.

''Do mene u sobi spava gospođa iz metropole'', rekao je, misleći na Ljiljanu. Prva je na destinaciju stigla Silvana. ''Dobar dan, najbolji farmeru! Jedva sam dočekala da te vidim'', priznala je da su se privatno dopisivali nakon brzih spojeva.

''Već je do auta širila ruke kao da će me zgrabiti! Zagrljaj je bio velik'', njezina je reakcija iznenadila farmera.

Jasminka je bila prilično povučena prilikom susreta pa je Ljiljana zaključila da igra neku igru. ''Što ima puno pričati, ona je donijela baklavu, adut je tu'', zaključila je.

Posljednji farmer koji je bio spreman otvorenog srca dočekati svoje dame bio je Zvonko. Irena i Brankica našle su se prve, a Irena je poželjela da s maskama na licu iznenade svog farmera, no Brankici se ta ideja nije baš svidjela.

''Očito je hvataju kompleksi jer sam ja mlađa od nje, možda sam simpatičnija od nje. Ona se bojala da će joj maska poremetiti loknice, frizuru, šminku…'' u svom je stilu komentirala Irena. 'Ja sam donijela kofer, ja sam se doselila… Ne znam što ćete vas dvije'', poručila im je Smilja kad se pridružila.

''Očekujem prije svega da me ugodno iznenade. '', poručio je farmer pa rekao sam sebi:, ''Zvone, budi hrabar!'' Smilja mu je prva potrčala u zagrljaj, a Brankica je priznala da joj je zaigralo srce.

''Jao, Zvonkec, malo me jače stisni'', podbola je Irena konkurenciju pa zaključila, ''Zvonko ima tremu jer se mene najviše boji, možda zbog mog temperamenta, šala, doskočica. Još mu nisam sve stvari pokazala, a tek kad mu pokažem, mislim da će mu hitna trebati''. ''Već goriš, moram te gasiti'', poručio joj je Zvonko pa za svoje dame otvorio šampanjac.

A kako će izgledati prvi dani na farmi, tko će se već zaljubiti, a tko shvatiti da je pogriješio, gledatelji će doznati već sutra od 21.15 sati, u novoj epizodi 'Ljubav je na selu'.

VIDEO Stavros se javio iz bolnice: 'Sumnjaju i na rak želuca, to bi bilo pogubno. Užasno je bolno'