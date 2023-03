Supruga Žarka je Stavrosa izvukla iz pakla ovisnosti, a onda je mir pronašao u vjeri i na selu

Glazbenik Jasmin Stavros (68) u borbi je za život nakon dijagnoze raka kostiju, a javio se i iz bolnice gdje je otkrio da mu sumnjaju i na rak želuca, što bi, kaže pjevač, za njega bilo pogubno. Nada se on, a nadamo se i mi, da druga dijagnoza neće biti istinita, a opaka bolest pjevača je zatekla unatoč najzdravijem mogućem načinu života posljednjih godina. Naime, Stavros već nekoliko godina živi na selu, u miru i skladu s prirodom, poznat je i po zdravom životu, umjerenoj prehrani i bavljenju sportom.

- Uglavnom preferiram ribu i more, sve morsko, kozice, ribu, bakalar, lignje, ne previše, malo. Uglavnom ribu. I dosta jedemo mi tu dalmatinsku hranu - otkrio je Stavros svoje prehrambene navike u IN magazinu.

Od kako je 2008. preselio u mjestašce pored Jastrebarskog, uživa u dugim šetnjama sa suprugom Žarkom i radovima oko kuće. Jedno vrijeme je sa suprugom svaki ponedjeljak odlazio na Japetić. Stavros je tada iz temelja promijenio život.

- Moram priznati, bilo je perioda kad sam ja isto uzimao opijate, kad sam uzimao alkohol, moram priznati, da lažem, nema smisla! Onda sam vidio da moji prijatelji umiru kraj mene, ja sam dotakao dno života! Baš sam bio u toj jednoj fazi životnoj i onda sam rekao stop! Više toga nema. U to vrijeme nije bilo pomoći nekih komuna, da ti netko pomogne, tad sam se morao vaditi sam - prisjetio se je Jasmin tada.

Prošle godine imao je također zdravstvenih problema, ali nešto manjih, pa se morao podvrgnuti operativnom zahvatu.

- Operirao sam neke lojne žlijezde, smetale su mi. Izvadili su mi šavove i sve je okej. Imam flastere da ne dođe do neke infekcije. Jedva čekam da dođem do Korčule, da tamo plivam, vozim bicikl, navečer šetam sa ženom, da idemo moliti krunicu. Bez toga nema ništa. Mislim da ću se tek onda oporaviti i biti u punoj snazi - izjavio je tada.

Već dugo mu vjera puno znači u životu i na nju se najviše oslanja.

- Puno stvari mi se dogodilo u životu baš uz tu krunicu. Žena i ja smo bili na moru, u našoj kući, svaki dan smo molili krunicu milosrdnog Isusa i u tri sata smo odlazili do jedne kapelice gdje je bio jedan ogromni teren. Kao da je to bila Božja providnost, mi smo to našli, kupili, uredili, doveli u kulturu, napravili sebi kuću. Ta krunica bila je povezana s tom kućom, koja nam danas deset puta više znači nego kuća kraj mora - otkrio je pjevač.

A nedavno je iskreni pjevač pričao i o svojoj borbi s ovisnošću koja je, na sreću, iza njega.

- Upao sam u loše društvo, nisam ja toga tada bio ni svjestan. Ma nisu to bili neki veliki poroci. To sam ja sve probao iz znatiželje, ali nisu meni trebale ni bolnice ni komune da se izliječim od ovisnosti - ispričao je nedavno za Slobodnu Dalmaciju. Tada je zaželio upoznati nekoga s kim će provesti život i pojavila se supruga Žarka, s kojom se koju godinu kasnije i vjenčao, a kako kaže, najbitnije je bilo da su živjeli u predbračnoj čistoći.

Podsjetimo, Stavros se danas javio iz bolnice za In Magazin.

- Sad se sumnja još da možda imam rak na želucu. Daj Bože da to ne bude jer to bi bilo pogubno za mene - rekao je pjevač koji se trenutno liječi u zagrebačkoj bolnici Sestre milosrdnice. Otkrio je i kako se osjeća.

- Užasno boli. Bole me leđa. Idem na zračenja i ta zračenja su vrlo bolna i moram leći i onda mi se stvara kontakt sa živcima i to je užasno bolno, ali pretrpim tih deset minuta - dodao je Jasmin i objasnio kako je bolest nastala negdje u prvom mjesecu kada je osjetio bolove u trbuhu.

Onda sam dobio čir na dvanaestercu, to su mi operirali hitno u Karlovcu i onda sam dobio sepsu, pa su me prebacili na odjel u Karlovac. Tamo sam bio nekih 12,13 dana i došao sam doma i odmah sutradan u Vinogradsku jer se nije moglo izdržati od bolova, a nije se znalo što mi je - rekao je i dodao kako mu je tek drugi dan kemoterapije.

- Treba proći jedno pet, šest dana i tek ćemo onda znati gdje sam, kud sam, u kakvom sam stanju i to će biti to. Evo sad se osjećam da ću se oporaviti i doktori i sestre i svi koji rade ovdje si stvarno daju maksimalno truda - ispričao je.

