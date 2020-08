'Stalno sam čitala kako nam je kći "narkomanka ka i ćaća", zaustavljali su me na ulici...'

Danijela Dvornik, majka naše najpoznatije influencerice Elle Dvornik te udovica pokojnog pjevača Dine Dvornika, svakodnevno s fanovima rado dijeli crtice iz svakodnevnog života na profilima svojih društvenih mreža. Naime, trenutno ljetuje na Sutivanu na Braču odakle svaki dan priča o morskim avanturama, ali jedna objava bila je posebna i osobna. U njoj se osvrnula na trenutke koji su je pratili nakon smrti supruga i kako se suočavala s tračevima okoline.

- Gledam ovu fotku I sjetim se 2008 godine kad nam je Dino umro. Stalno sam čitala kako nam je kćer ružna, glupa, kako je 'narkomanka ka i ćaća', zaustavljale su me žene po ulici s riječima 'čuvajte kćer', a ja bi se začuđeno i ljutito odmicala. Neke su mi slale posvećene krunice ne bi li mi se kćer prosvjetlila iako mi, do vjere u imaginarna bića i krunice nismo nikad držali. Imali smo isključivo vjeru u sebe. Sjetila bi se Dinovih riječi 'Dani, ne brini se, ja znam da će ona biti ok', dok je bio živ ovlaš bi prešla preko toga, a onda nakon njegove smrti te su mi riječi odzvanjale u glavi, svaki put kad bi neko izrazio žaljenje jer Ella nije jedna od 'normalnih' - stoji u objavi u kojoj dalje opisuje svoju borbu sa zlim ljudskim jezicima.

- Ali ja sam mater. Mater koja je sve udarce primala stoički iako sam se ponekad unutra raspadala od niskih udaraca zločestih ljudi. Možda nismo bili najsavršeniji roditelji na svijetu, takvi ne postoje,ali bili smo složni, zaje*avali smo se na vlastiti račun i bili iskreni,a najviše od svega prihvaćali smo sve naše nesavršenosti bez da je to utjecalo na ljubav. I zato je Ella to što danas je. Materino I ćaćino zlato, nasjajnije. Podrška mamama koje imaju "ne normalnu djecu" - završila je Dvornikova i zaradila oko devet i pol tisuća lajkova, a komentari podrške njoj i njezinoj kćeri nastavili su se nizati.

- To je najposebnija cura u Hrvatskoj, na našojj sceni, i možete bit svakog dana sve ponosniji na nju. I neka ona bude tako "drugačija" baš zato se izdvaja iz mase! Savršena. Kako kažu "Nije crna ovca drugačija, nego su sve bile iste - stoji u komentaru jednog profila.

- Mama je institucija - napisala je jedna obožavateljica.