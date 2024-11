Srpska glumica bez zadrške popljuvala Split! Živjela u Hrvatskoj 7 godina pa se nezadovoljna vratila u Srbiju

Domaći mediji sredinom rujna ove godine raspisali su se o beogradskoj, ne baš tako popularnoj glumici kod nas, 43-godišnjoj Ani Franić koja se preselila u predivni Split zbog ljubavi. No nakon sedam godina braka s profesionalnim roniocem Markom Ižakovićem, u kojem su dobili dva sina, par se ipak razišao, a glumica se vratila u svoju Srbiju. Za srpski Blic ponovno je govorila kako joj u Splitu nije bilo toliko lijepo živjeti, a otkrila je i zašto.

- Ja sam Splitu dala svojih sedam godina i mnogo više dok sam bila dijete, ali ovih sedam važnih godina sam dala Splitu i mogu reći da se nisam snašla onako kako sam očekivala, iako je to bio moj drugi grad, nakon Beograda, u životu. Split je prekrasan i divan grad za posjetiti, za vidjeti. Živjeti u Splitu, živjeti u bilo kojem primorskom mjestu znači naviknuti se na život koji mi ovdje ne poznajemo, na potpunu učmalost manje sredine, zime, vjetrove, jugo, ludilo u glavi i tako dalje. Split na papiru izgleda kao veliki grad, ali ima mentalitet malog mjesta. Meni je to bilo apsolutno nepodnošljivo do te mjere da mi se ponekad čini da se više ni uz more ne mogu opustiti, kao da vučem neki posttraumatski sindrom – ljepše mi je na planini. Svi kažu da je divno živjeti uz more, ali kao što mi svakodnevno ne obraćamo pažnju na Kalemegdan ili Adu, jer su nam normalni, tako i kad živite uz more, prolazite pored njega svaki dan, obavljate svoje poslove i tako dalje. Zato, iskreno, mislim da sam Splitu zaista puno dala, dala sam im dva dječaka, koji sada svakog ljeta i svake zime idu tamo i uljepšavaju taj Split, tako da – od mene dosta - iskreno je priznala Ana Franić.

Nakon vrtoglavih 12 godina Franić se napokon vraća na film, a glumit će u filmu "Ime naroda" te seriji "Močvara". Ova Beograđanka je tako zaigrala dvije potpuno drugačije uloge. - U isto sam vrijeme radila i "Močvaru" i film s Darkom Bajićem. Vraćam se filmu poslije 12 godina. Igram Anku, prvi put mamu jednoj odrasloj osobi, koja drži tu kuću i podrška je suprugu i kćeri. Zanimljivo je da vas dva redatelja u isto vrijeme vide na neki potpuno drugačiji način - istaknula je.

Kaže kako je zbog angažmana u seriji "Mješoviti brak", koja je snimana davne 2003. neki ljudi čak i prepoznaju na ulici. - I dalje me običan svijet prepoznaje i zaustavlja na ulicu. Najviše ljudi me i danas pamti samo po serijama koje sam radila. Na prvom mjestu to je 'Mješoviti brak' - kazala je Ana koja dodaje kako joj sinovi znaju da je voljena u Srbiji. - Stariji zna, a mlađi je još mali. Nema potrebe da prebacujem kanal kad se mama pojavi, jer oni i ne prate te sadržaje - zaključila je Srpkinja za Blic.

