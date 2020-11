Srbi napali Božu Vreću: Slava ne može, a koncert može

Koronavirus proteklih dana divlja u Srbiji, te se zbog toga mnogi događaji, ali i proslave slava odlažu iz epidemioloških razloga. Ipak, glazbenik i umjetnik Božo Vrećo, održao je sinoć prvi od dva koncerta u Beogradu i time izazvao pravu podjelu i raspravu među građanima Srbije.

Naime, jedni smatraju da je održavanje ovakve manifestacije krajnje nedopustivo, dok drugi brane umjetnika navodeći da su sve mjere bile ispoštovane. Inače, Vrećo je danas trebao ponovno nastupiti, no koncert je odgođen za ponedjeljak zbog dana žalosti za patrijarha Irineja.

Korisnike Twittera posebno je razbesnijela činjenica da je koncert održan usprkos jako lošoj epidemiološkoj situaciji, te su se pojedini osvrnuli i na to kako je zabranjeno organizaranje slava.

- Zabrane ti da slaviš slavu, a ne zabrane koncerte pojedinih pjevača, jedna je od objava.

- Za kulturne manifestacije je limit 500 ljudi, pod uvjetom da je jedan čovjek na četiri kvadratna metra, itd itd. Za seminare, možeš imati i hektar, limit je pet osoba. Isto važi i za slave, napisao je jedan twitteraš.

Božo Vrećo osvrnuo se na ove napade na Facebooku, te kazaoa kako su se na koncertu poštivale sve epidemiološke mjere.

- Znate li da su oba moja koncerta ugovorena prije dva mjeseca i da su to jedini koncerti za moje muzičare koji nisu radili 6 mjeseci, da ne spominjem cijelu organizaciju iza, tonci, svjetla, svi kojima itekako znači u ovom vremenu nešto i uspjeti ostvariti da se desi, mi vjerojatno sve do ožujka nemamo koncerte i ovo je bila jedina mogućnost u skladu sa uvjetima Kombank dvorane na koje smo pristali, uz sve ispoštovane zaštitne mjere no to se i podrazumjeva, počeo je Vrećo i osvrnuo se na optužbe.

- Nisam siguran da vjera i religija na koju se toliko pozivaju svi ti ljudi odobrava mržnju prema čovjeku umjetniku i nekom tko je prije svega imao dobru namjeru? Sa druge strane dakako da poštujemo i tri dana žalosti u zemlji zbog smrti patrijarha te smo tu i stali. Moj jedini cilj je bio ispoštovati moju publiku i doći, unijeti im malo radosti u svem ovom vremenu u kome smo skupa,malo ih ohrabriti, podići, učiniti ono što muzika vjekovima unazad čini, biva lijek za dušu i to ću uvjek slijediti. Dali smo sve od sebe da sve po pitanju koncerata bude sigurno, svi sa maskama, desinfekcija, svi na posebno razmještenim mjestima, uz adekvatan razmak i trećinu kapaciteta sale u Domu sindikata (Kombank dvorana), i na to smo pristali jer nam je bila važna zakonska mogućnost u skladu sa odlukama kriznog štaba da se koncert može desiti, nastavio je glazbenik.

- Podvale, ljage, zavisti, ljubomore, osude svega i svakoga, homofobije, tiranije,primitivizam, konzervatizam, su sastavni dio naših prostora ali sam sa druge strane sretan što u ovom ludilo ima puno ljudi koji vole i cijene to što radim i daju bezgraničnu podršku.I znate što, ti ljudi koji pišu takve gadosti nisu moja publika i zahvalan sam na tome, pitao bih se kakav sam to čovjek da sam po aršinima mrzitelja?! Zaključit ću sljedećim, od mene ćete uvijek dobiti samo ljubav, iz nje sam stvoren i nastavit ću dijeliti je onako kako mogu,umijem i znam, kroz moju muziku, to ima ko čuti i uvjek će biti, širom svijeta onako kako i zaslužujem, hvala za svaku lijepu riječ kojih generalno manjka da ih uputimo jedni drugima, a za uvrede, svako svoje lice pokazuje izgovorenim, to je najbolji odraz nas samih, izgovorena riječ, zaključio je Vrećo.