Snimka postala hit: Novinar potpuno zablokirao u javljanju uživo, pokušao je spasiti stvar, ali nije išlo

Da su javljanja uživo u potpunosti nepredviđena dokazuje i snimka koja je ovih dana postala hit na TikToku. Naime, novosadski novinar Sebastijan Nađ trebao je odraditi javljanje uživo, a tek što je pozdravio gledatelje potpuno je zablokirao.

"Dobra večer, dragi gledatelji. Nalazimo se ispred simbola jermenskog kršćanstva. To je... Zablokirao sam totalno", rekao je Sebastijan, a potom izvadio papir iz džepa kojim je pokušao spasiti stvar i prisjetiti se onoga što je naumio reći, no i taj je pokušaj neslavno propao. Trema ga je toliko obuzela da nije mogao nastaviti svoje javljanje pa je jednostavno nastavio šutjeti pred kamerama. Shvatili su to ubrzo ljudi iz režije koji su se potom prebacili na voditelja u studiju koji je spasio ovu 'nezgodnu' situaciju kazavši da će se kolega Sebastijan ponovno javiti iz Novog Sada, a do tada voditelj je gledateljima prenio aktualne informacije o vremenskoj prognozi. Snimka je do sad prikupila nešto manje od 90 tisuća pregleda, a ispod nje odmah su uslijedili i brojni komentari.

"Ovako sam ja uvijek izgledao kad bi izlazio da odgovaram pred pločom", "Minuta šutnje", "Ovo je hit", nizali su se komentari. Ipak, bilo je i onih koji su svima jasno dali do znanja da ova snimka ne bi trebala služiti za ismijavanje novinara jer se tako nešto svakome može dogoditi. "Sve OK, dogodi se", "Možda mu je ovo prvo javljanje uživo pa ga je ulovila anksioznost", "Samo naprijed, svakome se može dogoditi, sve je to normalno i sastavni dio života. Podrška", poručili su mu.

