Snimanje 'Rusta' bit će nastavljeno s Baldwinom, producent je suprug pokojne Hutchins

Snimanje vesterna "Rust" nastavit će se s Alecom Baldwinom u glavnoj ulozi, rekla je odvjetnica produkcije u ponedjeljak, nekoliko dana nakon što su tužitelji rekli da će optužiti glumca za smrtonosnu pucnjavu u kojoj je smrtno stradala snimateljica Halyna Hutchins

Baldwin će nastaviti igrati djeda Harlanda Rusta, a Joel Souzda vratit će se kao redatelj "Rusta" nakon ranjavanja u pucnjavi u listopadu 2021, rekla je Melina Spadone, odvjetnica produkcije filma "Rust". Suprug pokojne snimateljice Matt Hutchins ostaje izvršni producent, rekla je.

"Film će se dovršiti", rekla je Spadone u priopćenju.

Hutchins je poginula na filmskome setu pored Santa Fea u Novom Meksiku kad je pištolj iz kojega je pucao Baldwin ispalio pravi metak koji je pogodio i Souzu. Okružna tužiteljica Mary Carmack-Altwies u četvrtak je rekla da namjerava optužiti Baldwina i oružarku filma Hannah Gutierrez-Reed po dvije točke optužnice za ubojstvo iz nehaja. Baldwin je u listopadu postigao nagodbu s obitelji Hutchins pod kojom Hutchins preuzima produkcijsku ulogu, a snimanje se nastavlja ovaj mjesec.

Baldwin niječe odgovornost za pucnjavu. Rekao je da pravi meci nikada ne bi smjeli biti dopušteni na filmskom setu, a da su osobe koje rukuju oružjem odgovorne za vatreno oružje.

Sada istraga koju vodi ured šerifa Santa Fea treba otkriti kako su pravi meci dospjeli na filmski set. Pravni analitičari kažu da će se tužitelji suočiti s teškom bitkom optužujući Baldwina bez dokaza da je znao da postoje pravi meci i da nije poduzeo ikakve mjere opreza.

Prema zakonu Novog Meksika, ubojstvo iz nehaja je kazneno djelo četvrtog stupnja i kažnjivo je do 18 mjeseci zatvora i novčanom kaznom od 5000 dolara.

Podsjetimo, nedavno je sudac odredio da obitelj snimateljice može pokrenuti građansku tužbu protiv Baldwina i El Dorado Pictures Inc. Presudio je da je njihov nemar doveo do smrti zaposlenice. Glumac Alec Baldwin također je podnio tužbu protiv oružarke i još tri člana filmske ekipe zbog toga što mu se dodao napunjeni pištolj, a on je svoju tužbu podnio na Vrhovnom sudu okruga Los Angeles te proizlazi iz prethodne tužbe u kojoj je drugi član naveo Baldwina i ostale kao optuženike. Njegova tužba proziva oružarku Gutierrez-Reed, prvog pomoćnika redatelja Davea Hallsa, dobavljača rekvizita Setha Kenneyja i majstoricu rekvizita Saru Zachry.

Sve vrijeme istrage cure detalji kojima se trudi objasniti strašnu tragediju koja se dogodila u Novom Meksiku pa se tako pisalo i o mladoj oružarki Gutierrez-Reed koja je u kolicima na setu ostavila tri pištolja koji su trebala poslužiti kao rekviziti, da bi Halls jedan od njih predao Baldwinu ne znajući da je napunjen pravim metcima. Inače, i sama je mjesec dana pred snimanje filma u jednom podcastu spomenula kako nije sigurna je li spremna za taj projekt.

Tada još živu, ali teško ranjenu snimateljicu odmah su prevezli helikopterom u bolnicu Sveučilišta New Mexico, no uslijed teških ozljeda brzo je proglašena mrtvom. Souza je hitna pomoć odvela u regionalni medicinski centar Christus St. Vincent gdje se nalazio na odjelu intenzivne njege dok mu nisu sanirali prostrjelne rane, no potom je pušten iz bolnice. Nakon što je hitna pomoć odvela ranjene, Baldwina su svladale suze. Shrvani glumac jedva je stajao na nogama dok je čekao policiju koja ga je naposljetku odvela u stanicu. Tamo je svojevoljno dao izjavu i surađivao s istražiteljima, nakon čega je samostalno napustio stanicu, ispred koje su ga mediji snimili uplakanog.

Baldwin se isti dan nesreće oglasio na Twitteru i obavijestio pratitelje da surađuje u istrazi.

"Nema riječi kojima bih mogao izraziti šok i tugu nakon tragične nesreće u kojoj je život izgubila Halyna Hutchins, supruga, majka i naša cijenjena kolegica. Surađujem s policijom kako bismo utvrdili kako se točno ova tragedija dogodila. U kontaktu sam s njezinim suprugom te sam mu ponudio podršku", napisao je Baldwin tada na Twitteru.

Dodajmo da je Agencija za sigurnost radnika Novog Meksika u travnju je kaznila filmsku produkcijsku tvrtku najvećim mogućim iznosom za ono što je opisala kao "namjerne" sigurnosne propuste koji su doveli do smrti Hutchins. Agencija je otkrila da je Rust Move Productions LLC znao da se sigurnosne procedure za vatreno oružje ne poštuju i pokazao je "čistu ravnodušnost" prema opasnostima.

