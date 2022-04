Slavna glumica o čudu koje je dogodilo prije 13 godina: Kad sam imala 18 rekli su mi da nikada neću imati djecu

Glumica Minnie Driver nedavno je otvoreno pričala o temi neplodnosti te kako joj je kao 18-godišnjakinji ginekolog rekao kako je neplodna te da nikada neće imati djecu i zato je svoju trudnoću u 37 godini nazvala čudotvornom. Driver (52) je gostovala u podcastu "The Healthy Baby Show", gdje je govorila o svojoj trudnoći i kako je postala mama sinu Harryju koji sada ima 13 godina. Priznala da je bila u šoku kada je saznala da je u drugom stanju jer je upravo prekinula s tadašnjim dečkom Timothyjem J. Leaom i na početku je bila uvjerena kako ima sve simptome gripe i trudnoća joj nije bila ni na kraj pameti.

- Rekli su mi da ne mogu imati djecu kad sam imala 18. Jedan grozni doktor je doslovno je usporedio moju maternicu sa začepljenim odvodom i rekao je: Nećeš imati djecu, ništa ovdje ne može proći. Vjerovala sam mu i mislila sam da je u pravu- ispričala je Minnie. Dodala je kako je bila užasnuta načinom na koji je liječnik komunicirao i samo joj je odzvanjalo kako ju je nazvao neplodnom. Dvadeset godina kasnije Minnie je saznala da je trudna i tu vijest je otkrila na samu Novu godinu.

- Probudila sam se 1. siječnja s gripom i bila sam tako uzrujana. Nedugo prije toga prekinula sam vezu i pitala sam se zašto sam to učinila kad je on bio fin i tako dobar. Bila sam očajna to prvo jutro u godini i samo sam razmišljala kako trenutno nemam nikakav posao, nemam partnera i nemam djecu. I onda sam saznala da sam trudna - ispričala je glumica. Sjetila se kako je sestri govorila da ima gripu, a ona ju je uvjeravala da je trudna. - Rekla sam joj da ne bude smiješna jer mi je doktor kao 18-godišnjakinji rekao da sam neplodna. Kada sam vidjela pozitivan rezultat testa na trudnoću pomislila sam kako je to čudo - prisjetila se Driver koja je sada zaručena za redatelja Addisona O'Dea.

VIDEO Princ Harry i Meghan u tajnosti posjetili kraljicu