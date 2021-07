Slavna glazbenica udala se nakon 23 godine veze

Emma Bunton (45), članica grupe Spice Girls, udala se za svog dugogodišnjeg zaručnika Jadea Jonesa (42). Pjevačica je vijest obznanila na svom Instagram profilu, gdje je objavila sliku s vjenčanja. Na njoj se zaljubljeno gleda s dragim, a iza njih je cvjetni aranžman.

Emma je nosila bijelu haljinu do bedara s prozirnim rukavima, a Jade je obukao Guccijev sako i crnu majicu. Par je zajedno od 1998., a zaručio se 2006. Imaju dva zajednička sina, Beau i Tatea. Par je odmah dobio brojne čestitke a među prvima im je čestitala Victoria Beckham, koja je napisala da ih voli oboje.

Podsjetimo, pop grupa Spice Girls se vraća na velike ekrane. Naime, Spajsice žele nastavak svog filma "Spice World "iz 1997. godine.

Foto: Instagram Kako je pisao britanski The Sun, obratile su se poznatom scenaristu kako bi se napisao scenarij za sljedeći film koji bi izašao 25 godina nakon prvog dijela, što je sljedeće godine. Glavna kod planiranja projekta, ali i upravljanja grupom je Geri Horner, a sudjeluju i članice Melanie C, Emme Bunton i Mel B te se nadaju da bi projekt mogao zainteresirati i njihovu bivšu članicu Victoriju Beckham.

Iako je Beckham inzistirala da ne bude dio njihove sljedeće turneje, članice grupe nadaju se da će je film ipak zainteresirati. Grupa se u svom nepotpunom sastavu, bez Beckham, okupila 2019. godine te je napravila turneju po Velikoj Britaniji i Irskoj.

Izvor iz filmske industrije za The Sun je izjavio da djevojke pripremaju sve za film te da misle da je to dobar način za obilježiti godišnjicu od prvog filma. „Još je u ranoj fazi, ali razgovaraju o poznatim imenima iz svijeta glume, što dokazuje da povratak na veliki ekran shvaćaju ozbiljno“, pojasnio je izvor. The Sun se obratio i predstavnicima grupe, a oni su odbili komentirati.

