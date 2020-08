Sjećate se Ervina iz BB-a koji se hvalio da je zaveo 500 žena? Sada ide u novi reality

Ervina Mujakića publika je upoznala u regionalnom izdanju Big Brothera koji se prikazivao na RTL-u, a u showu se predstavio kao menadžer solariji s bogatim ljubavnim iskustvom i tvrdio je kako je zaveo više od 500 žena. Svoje zavodničke vještine pokazao je u showu i najprije je bio s natjecateljicom Stefani iz Splita i pred tv kamerama su vodili i ljubav, a kasnije je simpatije pokazao i prema stanarki Ivoni ali i prema Barbari Šegetin, a u showu je na kraju bio i s natjecateljicom Mirjanom. Ervin sada najavljuje sudjelovanjem u jednom novom showu u Srbiji.

- Novi koncept realityja, igre, zadaci, ambijent same kuće, sve su to razlozi zbog kojih sam uzbuđen - rekao je za 24 sata. Osim u Big Brotheru Ervin je bio sudionik i popularnog showa u Srbiji "Zadruga" i uvjeren je kako bi mogao pobijediti u novom showu. - S obzirom na to da mi je treći reality, mislim da mogu pobijediti, da svojim ponašanjem i postupcima mogu dobiti velike simpatije kako ukućana, tako i ljudi koji me podržavaju i glasaju - kaže Mujakić.

Na pitanje postoji li mogućnost da opet pred kamerama vodi ljubav i osvaja neku od natjecateljica, s osmijehom odgovara: - Iskreno, ne mogu unaprijed govoriti, većina kaže 'ne' pa opet to napravi, vidjet ćemo...