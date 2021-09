Sjećate li je se? Sudjelovala je u popularnoj emisiji, a smatrali su je ozbiljnom konkurancijom

Anamariju Dubroju (23) trenutno gledamo u popularnoj RTL-ovoj zabavnoj emisiji 'Superpar', gdje sa svojim dečkom Mironom Koprivnjakom (33) pokušava osvojiti ovu titulu. Inače, Anamarijino lice već je poznato gledateljima jer se ona natjecala u emisiji 'Shopping kraljica' prije tri godine. Dubroja je sebe opisala kao djevojku koja prati modne trendove i smatra da ima raznovrsni stil. U svom predstavljanju istaknula je da na drugoj osobi prvo zamijeti tenisice. Dodala je još da ne može na sebi zamisliti uggsice te najviše voli nositi haljine.

Stilist Robert Sever, koji je tada ocjenjivao natjecateljice, za taj je tjedan zadao temu crno-bijele kombinacije, a pratnja tijekom kupnje bila joj je prijateljica Nikolina Franić. Druge natjecateljice opisale su je kao ozbiljnu konkurenciju te favorita, a to je potvrdio i Sever. Anamarija je ta očekivanja i ispunila te oduševila svojom kombinacijom. "Sviđa mi se jedan potpuno moderan pristup ovoj temi te mi sve skupa izgleda jako ženstveno i moderno, baš kao prava modna blogerica“, pohvalio je Sever njezin odabir te zaključio da je jako lijepo odradila temu.

Podsjetimo, Anamarija i Miron u vezi su šest godina te imaju dvije kćeri. Par se upoznao 2015. godine u dječjem domu u kojem je Anamarija živjela od svoje desete godine zbog zlostavljanja u obitelji. Miron je u tom domu radio sa svojom mamom kao odgajatelj. "Naravno da nismo bili skupa za vrijeme njegova rada u domu. Brzo sam ja otišla nazad u Kaštele pa smo se počeli dopisivati i, naravno, brzo sam mu priznala da mi se jako sviđa", otkrila je Anamarija. Priznala je da je i brzo ostala trudna te da su se preselili kod Mironovih roditelja. Objasnila je da je ona tada bila zadnja godina škole, a on je imao 25 godina te da nisu bili spremni na to. Mlada mama otkrila je i da je prvu godinu sa svojom bebom provela često plačući jer joj partner nije puno pomagao. To je bio i razlog njihovog prekida, a otkrila je i da je trebalo puno truda dok par nije izgladio tu situaciju.

