Simona Mijoković otkrila uz koju je dijetu izgubila više od 20 kilograma i kako je izliječila astmu

Simona Mijoković od brojnih je pratiteljica na društvenim mrežama dobila upit kako se riješila viška kilograma nakon trudnoće, pa je odlučila podijeliti svoje iskustvo i otkrila je kako su limuni zaslužni za njezinu vitku liniju.

- Svaku trudnoću dobijem jako puno kilograma. Nakon rođenja Joshue istraživala sam neke dijete i otkrila limun dijeti . Svjedočim da sam uz tu dijetu , uz 3-4 x tjedno( nakon 3 mj od carskog počela vježbati 30 min) izgubila 20 kg i više . Mnoge žene mi često pišu i pitaju me , pa evo prijateljica mi predložila da stavim kao status , jer zbog obaveza u domu i s djecom ne stignem više puno odgovarati u inbox - napisala je Simona i nastavila: - Ova dijeta brzo topi kilograme i masti, ali jača organizam i čisti krv i limfu. Limun dijeta je plan za čišćenje organizma i gubitak težine koji će za 14 dana izvršiti detoksikaciju tijela i pomoći da izgubite i do deset kilograma. Iako meni je otišlo u jednom mjesecu - 8 kg . Kasnije sam ju znala ponoviti svakih dva mjeseca i otišlo bi onda manje (po 3-4 kg mj) . Limun dijeta je vrlo jednostavna: svakog jutra prije doručka popiti određenu količinu limunovog soka pomiješanog sa vodom. Ispričala je i kakav plan vježbanja ima.

Foto: Facebook

- Imam 10 vježbi koje treniram 4 serije do 25 ponavljanja. To mi je napravila moja Gabi, ona prati neke trenerice s YouTubea . Više je to kardio ( skakanje kao da plešeš i uz to 100 trbušnjaka, iskoraci i 100 čučnjeva) Jedem bijelo meso, ribu, povrće, juhe, kuhani krumpir i trudim se navečer nakon mise ( 19 h ) ako sam baš gladna jako pojesti samo rajčice i nekad ubacim sira - podijelila je svoj plan vježbanja i prehrane Simona. Ispričala je i kako je imala problema s čirom na želucu dok je bila u braku s Antom Gotovcem i kako je taj zdravstveni problem kao i astmu riješila uz Božju pomoć.

- Imala sam čir u prošlosti još s Antom kad sam bila , ali Isus je izliječio to i astmu. Bez pumpice nisam hodala a sada već godinama nisam ju ni vidjela a kamoli koristili - kaže Simona koja sada živi u Austriji sa suprugom Stanislavom s kojim ima troje djece, a sa Antom Gotovcem ima kći Gabrijelu.

