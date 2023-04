Silvana iz 'Ljubav je na selu' ima novog dečka: Malo je mlađi od mene i ispunjava mi sve želje

Silvana Matić (59) koja je u showu "Ljubav je na selu" bila kandidatkinja na Dragoljubovoj farmi sada otkriva kako je zaljubljena. Nije joj žao što je tako rano napustila show i kaže kako nije bila iznenađena što je izbačena.

- Suze su pobijedile, a daljnji favorit mi je Jasminka. Odlično smo se proveli, ima prekrasan vrt, cvijeće, on je bio korektan, ali padao je na suze. Postoje one lažne, a mislim da su to u njenom slučaju. Moja taktika je bila iskrenost, a mislim da Dragoljub nije bio iskren - rekla je Silvana u intervju za RTL. Ispričala je i kako joj se nakon showa dogodila ljubav i da je svog novog dečka upoznala preko bivše kandidatkinje showa Radmile, te planirali li se možda uskoro udati za novog odabranika koji je malo mlađi od nje.

- Pronašla sam farmera bez farme. Otišla sam kod Radmile Galović i tamo sam upoznala današnjeg dečka. Kliknuli smo i otad smo zajedno. Sad smo kod njega u Sisku, a na kraju četvrtog mjeseca idemo kod mene u Rijeku. Za svadbu nisam još sigurna, ali stepenica po stepenica. Malo je mlađi od mene, nije ništa ljubomoran, ispunjava mi sve želje, a neki dan me vozio na skelu, što mi je isto bila velika želja. Obitelj smo međusobnu upoznali, idemo prema tome da to bude jako ozbiljno - ispričala je Suzana. Njezina pozitivna energija spašava je uvijek i uvijek je optimist pa je tako bilo i kada joj je prije četiri godine dijagnosticiran ne-Hodgkinov limfom.

- Pozitivnost me i dalje drži na životu, ne smijem se nervirati, ne smijem plakati i to me zaista sve drži. Volim reći u šali da to tjera rak od mene. Prvi mi je dijagnosticiran prije četiri godine, a drugi prije tri tako da sam imala dva raka. Liječnik je uz terapiju, prepisao i tu pozitivu, da sve što kažem, kažem u šali, da se družim s pravim ljudima, a ja to i radim - kaže Silvana koja je na Dragoljubovu farmu stigla iz Rijeke. Kada je tek došla u show predstavljajući se gledateljima otkrila je neke zanimljive detalje iz svog života.

Ispričala je kako trenutačno nije zaposlena, a rekla je kako jako voli sport. Ispričala je i o svom treniranju košarke u mlađim danima, a otkrila je i da je trenirala s legendarnim Draženom Petrovićem. Dane provodi čitajući knjige, kriminalističke, a voli i horore. Pričala je i o lošem bračnom iskustvu. - Imala sam loša iskustva što se tiče ljubavnog života. Muž mi je bio alkoholičar, osjećam se usamjeno kad je Božić, Nova godina, a i da se imam s nekim buditi, popričati, kavu popiti. Osjećam se usamljeno. Valjda će se to promijeniti - rekla je.

