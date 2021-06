Seksi Uraganke podržale kampanju za cijepljenje, na novi punkt stigle u pripijenim kožnim hlačama

Članice grupe Hurricane Ksenija Knežević, Sanja Vučić i Ivana Nikolić priključile su se kampanji koja promovira cijepljenje protiv koronavirusa. Srpske predstavnice na Euroviziji, koje su već ranije primile cjepivo, stigle su u beogradski šoping centar Beo na novi punkt za cijepljenje i tom prilikom pozvale sve mlade da se cijepe.

"Smatramo da je cijepljenje jedan bitan korak pobjedi nad pandemijom", izjavila je Sanja. "Ponosne smo na našu zemlju. Kad smo bile u Rotterdamu, dosta nas je mladih pitalo kako se mogu cijepiti", dodala je Ksenija za srpski N1.

"Sretne smo što smo imale priliku da se cijepimo u Srbiji. Svatko se bori protiv covida na neki svoj način, mi se borimo cijepljenjem. Nadam se da ćemo se vratiti u normalan život", kaže Ivana. Djevojke su u Beo centar stigle u kožnim hlačama i kratkoj majici i mnoge oduševili svojim ležernim, a ujedno i atraktivnim izgledom.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL 03, June, 2021, Belgrade - As of today, June 3, the vaccination process for all citizens in the BEO Shopping Center officially started, in cooperation with the Government of the Republic of Serbia and the city of Belgrade, and the members of the Hurricane group attended the opening of the point. Ksenija Knezevic, Sanja Vucic, Ivana Nikolic. Photo: Antonio Ahel/ATAImages 03, jun, 2021, Beograd - Od danas, 3. juna zvanicno je krenuo proces vakcinacije za sve gradjane u BEO Shopping Centeru, a u saradnji sa Vladom Republike Srbije i gradom Beograd, a otvarnju punkta prisustvovale su clanice grupe Hurricane. Photo: Antonio Ahel/ATAImages. Podsjetimo, članice benda Hurricane u finalu Eurosonga završile su na 15. mjestu. Atraktivne Srpkinje energičnim su nastupom oduševile mnoge, što dokazuje i činjenica da je njihov video u samo devet sati od nastupa pregledalo više od milijun ljudi. Pjevačice su se u grupu udružile 2017. godine, a zanimljivo je i da je godinu da je Vučić godinu dana ranije već predstavljala Srbiju na Eurosongu. Isto tako je važno spomenuti da je ona autorica stihova pjesme 'Loco Loco' koje su izvele u Rotterdamu.

No, ona je ujedno i jedna od članica grupe uz koju se veže skandal. Naime, kako je The Sun objavio, Vučić je 2016. pokušala zavesti Joea Woolforda, britanskog predstavnika, a navodno ga je čak zvala i da dođe u njezinu hotelsku sobu. Njezina kolegica Ksenija Knežević kći je srpskog pjevača Nenada Kneževića. Prvi put se na Beoviziji okušala kao 17 godišnjakinja 2013. godine s prijateljicama Anđelom Vujović i Danom Gašić, ali nisu uspjele postići neki uspjeh. Ivana Nikolić treća je članica benda koja je u fokus javnosti došla prije dvije godine kada je objavila fotku s glumcem Johnnyjem Deppom koji je tada boravio u Beogradu.

"Johnny je bio veoma ljubazan. Prišla sam mu i zamolila da se fotografiramo. Sjedio je preko puta mog stola. Osiguranje mi nije radilo probleme. Rekla sam mu da sam pjevačica, pokazala mu naše spotove i otkrila da moj bend nastupa uglavnom na Karibima. Nadamo se da će biti prilike ako se ponovo sretnemo na nekom od otoka i da će Depp prisustvovati našem nastupu. Na kraju smo razmijenili mailove" otkrila je tada Nikolić. Energiju koju su imale u drugoj polufinalnoj večeri, djevojke su, prema pisanju srpskih medija punile na Karibima gdje su se pripremale. Pjevačice su pjevale i u Hrvatskoj, a da su iznimno popularne i kod nas, dokazuje i činjenica da je njihov pjesma Tuturutu bila ne vrhu trendinga na hrvatskom YouTubeu. Hit u regiji postale su tek 2019. kada su snimile pjesmu na srpskom, Favorite, a prije toga su pokušale pjevati na engleskom, te su na tom jeziku snimile čak četiri pjesme.

