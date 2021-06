Latino zvijezda progovorila o depresiji: 'Djeca me nisu mogla gledati, nisu znali što se događa'

Kolumbijska glazbenica Shakira (44) 2018. godine odradila je turneju "El Dorado" koja je pratila njezin 11. studijski album istog imena. Turneja je trebala početi u studenom 2017. godine, no latino zvijezda bila je primorana odgoditi sve zbog ozbiljnih problema s glasnicama o kojima je sada progovorila želeći biti primjer ne samo svojoj djeci, već i svima ostalima koji svoje zdravlje uzimaju zdravo za gotovo.

Naime, te godine doživjela je ozbiljno krvarenje glasnica koje ju je dovelo do depresije. Bilo je toliko ozbiljno da jedno vrijeme nije mogla ni razgovarati sa suprugom, inače nogometnom legendom Gerardom Piquéom. S njim i djecom tada se sporazumijevala samo gestikulacijama.

"Nikad nisam mislila da će me, od svih stvari, napustiti moj glas koji je toliko ukorijenjen u mojoj prirodi. On je moj identitet, a ne moći pjevati bilo je neizdrživo", kazala je Shakira koja je dugo vremena bila vrlo pesimistična.

"Bilo je vrlo teško biti u mojoj blizini, moj suprug je to proživio gore od mene. Neke dane nisam mogla ni ustati iz kreveta jer sam pustila da me depresija obuzme. Djeca me nisu mogla gledati jer nisu znali što mi se događa", otkrila je pjevačica koja je upala u još veću depresiju kada je shvatila da mora odgoditi turneju. Naime, liječnici su joj tada savjetovali operaciju glasnica. No, iako je oduvijek odbijala liječenje alternativnim metodama kao što su hipnoza, meditacija, pa čak i blagoslovljena voda u Lourdesu, odlučila je pokušati sve prije operacije. Srećom, glas joj se vratio i prije negoli je morala pod nož.

U 2018. godini potpuno se oporavila te je, nakon sedam mjeseci, mogla započeti svoju dugoočekivanu turneju. Zbog svega, sada vodi puno veću brigu o svom zdravlju, a djecu uči da iz svih životnih prepreka nešto nauče.

"Nisu se rodili dok sam živjela u Kolumbiji, kad su mi svi zalupili vrata u lice. To su priče koje im želim ispričati jer život nije uvijek jednostavan i ne ide sve kako je planirano", zaključila je Shakira.

