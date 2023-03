Jedna kandidatkinja ostala u šoku nakon susreta s farmerom: 'Možemo praviti djecu odmah'

više od 4 mjeseca

Lorena iz 'Braka na prvu': 'U vezi sam s jednim Francuzom. Nikad nisam bila zaljubljena u Stefana'

Eksperti su do posljednjeg trenutka vjerovali da će se između ovog para razviti ljubav, no to se nije dogodilo. Naime, Lorena je u vezi s jednim Francuzom kojeg je upoznala dok je tamo studirala.