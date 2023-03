Predstavljen je CD ovogodišnjeg Zagrebačkog festivala i poseban box set s najvećim hitovima

Glazbena je to arhiva, svojevrsni vremeplov koji prikuplja uspomene zapisane u melodiji i tekstu vrhunskih hrvatskih kantautora i glazbenika. A najbolje od svega - poklon je generacijama koje su uz tu glazbu odrastale, ali i mlađima koji će znati prepoznati njezinu vrijednost. Puno je uspomena stalo u Antologiju Zagrebačkog festivala, točnije, na nosač zvuka napravljen kao svojevrsni homage najvećim hitovima koji su se slušali na pozornici Festivala, manifestacije koja slavi najbolja glazbena postignuća godine. Svjedok vremena ukomponiran u četiri CD-a predstavljen je u Johannu Francku, a na sebi sadrži gotovo 70 uspješnica za 70 godina koliko festival živi.

- Uvijek se nekako povlači paralela između Zagrebačkog festivala i talijanskog Sanrema pa smo uvijek nekako težili tome da osim velikog broja glazbenika kojima dajemo platformu na festivalu, uvijek to bude na zavidnoj razini kada je riječ o kvaliteti. Sve ono što je mainstream, aktualno i što se sluša na radijskim stanicama sluša se premijerno kod nas, a sada smo uspjeli okupiti sve one hitove u kojima se godinama uživalo - istaknuo je Branimir Mihaljević, umjetnički direktor Festivala.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tako će poklonici popularne hrvatske glazbe preslušavajući nosače zvuka uživati uz taktove prvog pobjednika festivala Ive Robića, u nezaboravnim hitovima Tomislava Ivčića, Zdravka Čolića i Josipe Lisac, ali i u onima koja su stvarala neka nova i trenutno aktualna imena poput Mije Dimšić, Matije Cveka, Antonele Doko i dubrovačkog sastava Silente.

Nikolina Mazalin, kreativna direktorica Croatia Recordsa koji je izdao antologijsko izdanje za 70. obljetnicu, istaknula je kako je ono prava riznica uspomena za izdavače i glazbenike, ali i radijske postaje, a ujedno ostaje i kao trag najvećeg Festivala ovakvog tipa glazbe u Hrvatskoj.

- Ponekad treba proći vremena da se ispostavi kako su s te pozornice potekli zaista jedni od najvećih izvođača koji su obilježili popularnu glazbu u Lijepoj našoj i čast je da ih sve možemo, makar zvukom, okupiti na jednom mjestu. Mnogo je tu pjesama, dakako, koje su obilježile našu metropolu, među njima i „Zagreb, Zagreb“ Zdenke Kovačiček. Za njega sigurno možemo reći da je nešto kao i „Nima Splita do Splita“ za mještane najvećeg grada na obali - kazala je Mazalin.

A nekadašnji direktor Festivala koji je njime predsjedao punih sedam godina Hrvoje Hegedušić kazao je pak kako je najveći naglasak uvijek bio na tome da svježim licima pruže iskustvo pozornice i da pokažu svoj rad.

- U novoj je generaciji puno dobrih pjevača i s njima je izuzetno lijepo raditi i slušati ih. Zato festival i opstaje sve ove godine, a bez toga ne bismo imali tako značajnu kolekciju glazbe koja je osvojila generacije - istaknuo je Hegedušić. A jedno od mladih lica na hrvatskoj glazbenoj sceni je i Mia Dimšić čiji je hit „Ovaj grad“ našao svoje mjesto u antologijskoj zbirci. Ove godine mlada će kantautorica na Festivalu uz orkestar premijerno izvesti pjesmu „Stranac kojeg znam“.

- Na toj su nam pozornici omogućeni odlični uvjeti i to je nevjerojatno velika platforma za debitante i one koji su se tek kreću afirmirati na hrvatskoj glazbenoj sceni. Atmosfera je uvijek odlična, to je nešto što se nigdje drugdje ne može osjetiti- poručila je Dimšić.

A kako će zaista izgledati ovogodišnje izdanje Zagrebačkog festivala vidjet će se već sutra kada na pozornicu, uz Miju, nastupaju i Leteći Odred, Saša Lozar, Antonia Dora, Marko Kutlić i brojni drugi čiji će hitovi sigurno zasjati u 2023. Izravni prijenos Festivala od 20 sati možete pratiti na HRT-u i portalu Večernjeg lista.