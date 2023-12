Sandra Perković nekoliko sati prije vjenčanja: 'Uživaj danas u svakom trenutku'

Za najbolju hrvatsku atletičarku 33-godišnju Sandru Perković danas je najposebniji dan! Zagrepčanka i njezin dugogodišnji emotivni partner Edis Elkasević danas će izgovoriti sudbonosno 'da', točno na Silvestrovo, a s uzvanicima će dočekati i Novu 2024. godinu. Perković se samo nekoliko sati prije vjenčanja oglasila na svom Facebook i Instagram profilu te se osvrnula na 2023. godinu i zahvalila na podršci bliskih prijatelja i suradnika.

- Draga moja 2023., iako nisi bila moja najbolja, ali si bila moja najdraža i najteža sportska godina. Sport čine pobjede, ali do njih ne možeš doći bez poraza, njega čine konstantno učenje i želja za napretkom , on je zaista jedinstven, surov i poseban! Ovim putem želim se zahvaliti svima koji su po ne znam koji puta bili uz mene i cijeli moj tim ! Bilo je to jedno ludo i nezaboravno, ponekad i teško putovanje , ali je došlo do kraja i spremna sam za neke nove priče, neke nove stranice sportske povijesti i za neka nova dokazivanja. A do tada , volim vas i doviđenja – napisala je na društvenoj mreži Facebook i Instagram te je dodala: - A Vama dragi moji prijatelji u novoj 2024. Želim Vam ponajprije puno zdravlja, ljubavi i sreće . Uživajte u svakom trenutku kao da je posljednji jer život nema reprizu – iskreno je završila objavu atletičarka koja se sprema za svoje vjenčanje sa sedam godina starijim Edisom, inače atletskim trenerom.

- „Uživaj danas u svakom trenutku“, „Kraljica si bila i ostala“, „Sretna Nova 2024. godina“, „Jednostavno i snažno, bravo Sandra za sve! Želim ti sreću“ – samo su neki od komentara prijatelja i obožavatelja koji su joj zaželjeli sreću za njezin vrlo poseban dan kao što je vjenčanje.

Podsjetimo, izvor blizak atletičarki Sandri Perković ekskluzivno je za Večernji list otkrio kako će sudbonosno 'da' izgovoriti na Silvestrovo svom emotivnom partneru Edisu Elkaseviću. - Sandra Perković udat će se na Silvestrovo, a sa svojim uzvanicima na vjenčanju dočekat će i Novu 2024. godinu. Svadba će biti održana u Zagrebu, a odjenut će vjenčanicu njezine prijateljice i dizajnerice Aleksandre Dojčinović. Bit će to predivno vjenčanje, a neobično po tome što je upravo zakazano za doček Nove godine. Sandra je jako uzbuđena, a vjenčanje je isplanirala do najsitnijih detalja. Na svečanosti kao što je ova, pozvani su samo najuži krug obitelji i prijatelja – rekao nam je njezin blizak izvor.

– Malo sam umorna i iscrpljena od svih silnih priprema za vjenčanje, no sretna sam. Ne bih otkrivala datum, njega zna samo najbliži krug obitelji i prijatelja koji su pozvani na svečanost. Svakako će to biti do kraja godine – kazala je za Večernji list krajem studenog ove godine u specijalnoj emisiji te nam otkrila jesu li njezine prijateljice za djevojačku večer pozvale i stripera. – Ma ne, poznato je da volim jesti i piti, pa se skupilo nas sedam cura i bila su to tri dana čistog uživanja. Ipak je to djevojačka. Mislim da nam muškarac nije bio potreban – rekla nam je Sandra te dodala kako je izabrala vjenčanicu uz pomoć svoje prijateljice i dizajnerice Aleksandre Dojčinović. Sama atletičarka otkrila je kako će do sitnih sati goste na vjenčanju zabavljati grupa Best iz Splita. Par se zaručio prošle godine točno na Silvestrovo. Tada se lijepa Zagrepčanka na društvenoj mreži Instagram pohvalila predivnom viješću. Godinu ranije, na spomenutoj društvenoj mreži je napisala koliko joj njezin emotivni partner doista znači.

- Hvala ti što si svaku moju bitku do kraja sa mnom odigrao, čak i onda kada ne bih pobijedila, učinio bi sve da se osjećam kao pobjednik! Hvala ti što si svaku moju suzu obrisao i što nikada nisi dozvolio da ni pola suze zbog tebe potekne. Hvala ti što si uvijek bio moj oslonac i onda kada sam se osjećala kao da sam jedina na svijetu, što bi me uvijek čvrsto zagrlio i rekao da će sve proći. Hvala ti što si učinio da nikada ne budem tužna, da uvijek volim i osjećam se voljeno! Hvala ti na svemu jedini moj! Sretnih nam 10 godina zajedništva, ljubavi, sreće i tuge, uspona i padova, sada kada smo toliko prošli i nismo posustali, idemo do stotke. Volim te! – ponosno je napisala Sandra Perković. Mladence definitivno čeka najluđa i najljepša noć u godini, a mi im želimo svu sreću!

