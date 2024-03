S tri godine dobila je prvi angažman, a onda je postala i prva dvostruka oskarovka mlađa od trideset

Nakon petogodišnje stanke, stigla je dugo iščekivana nova sezona HBO-ove antologijske kriminalističke drame "True Detective". Radnja nove sezone popularne serije odvodi nas u zemlju okovanu tamom, ledom i – šutnjom. Istraga će ponovno spojiti dvije detektivke koje će morati razotkriti duboko skrivene tajne mjesta zločina i pritom se suočiti i s tamom koja leži u njima. Osim visoke "letvice" koju je postavila hvaljena, i čini se, nedostižna prva sezona serije, četvrta sezona već se u startu isticala time što ju predvodi ženska glumačka postava. Glavna uloga pripala je Jodie Foster, a njezinu partnericu Navarro glumi Kali Reis, inače profesionalna boksačica. Kreatorica, scenaristica i režiserka cijele sezone je Issa Lopez. Uz to što igra glavnu ulogu, Jodie Foster je i izvršna producentica. Pred njom je zasigurno uspješna godina. Foster je za svog prvog Oscara nominirana sa samo 14 godina za ulogu u filmu "Taksist", a u svom arsenalu ima dva zlatna kipića za filmove "Optužena" i "Kad jaganjci utihnu". Ove je godine nominirana za ulogu u filmu "Nyad", a hoće li kući ponijeti treći, doznat će se uskoro, 10. ožujka na dodjeli nagrada Američke filmske akademije.

Njezino pravo ime je Alicia Christian Foster, a rodila se 19. studenoga 1962. u Los Angelesu, kao najmlađe od četvero djece pjevačice Evelyn Brandy Foster i odlikovanog zrakoplovnog časnika iz Drugog svjetskog rata, pukovnika Luciusa Fishera Fostera III. Zbog sklonosti lagodnom životu i trošenju nasljedstva svojeg imućnog supruga, glumičin otac napustio je Evelyn i njihovo troje djece nekoliko mjeseci prije nego što se Jodie rodila, zbog čega nikada nisu uspjeli uspostaviti normalan odnos. Za oca nije čula sve do 2011. godine, kad je ovaj, u dobi od 89 godina, osuđen na petogodišnju robiju zbog prevare – od nekoliko naivaca uzeo je novac za gradnju kuća i učinio ono u čemu je bio najbolji, zbrisao!

Natprosječno inteligentna, samostalna i odlučna, Jodie je već kao djevojčica bila iznimno napredna i zrela – prohodala je prije prvog rođendana, s četiri godine naučila čitati i pisati, a do kraja gimnazije tečno je govorila francuski, talijanski i španjolski. Upravo joj je poznavanje francuskog u budućnosti itekako pomoglo da snima filmove na tom jeziku, ali i da sama sebi da glas u francuskim sinkronizacijama američkih filmova. Nakon mature upisala je Yale te je diplomirala afroameričku književnost. Obrazovanje joj je bilo itekako važno, pa se vratila na taj fakultet kako bi doktorirala 1997. godine.

No majčina ambicija gurala ju je u suprotnom smjeru, u svijet showbusinessa o kojem je majka i sama sanjala. Jodie su bile samo tri godine kad je dobila prvi angažman – snimanje reklame za kremu za sunčanje Coppertone. Sve se dogodilo slučajno: Evelyn je na audiciju dovela sina Buddyja, a Jodie povela sa sobom samo zato što je nije imao tko ostati čuvati kod kuće. Slatka plavokosa djevojčica toliko je očarala producente da su je zamolili da i ona stane pred kameru. Reklama u kojoj trogodišnja Jodie trči po plaži dok joj pas pokušava strgnuti kupaći kostim požnjela je veliki uspjeh, a Evelyn je shvatila da je njezino najmlađe dijete kao stvoreno za velika platna.

Bio je to trenutak u kojem je začeto sjeme ljubomore na mlađu sestru. U knjizi "Foster Child" nesretni Buddy, iza kojeg su bila tri propala braka, ovisnost o alkoholu i drogama te pokušaj samoubojstva, ispričat će nimalo laskave stvari o svojoj obitelji. "Majka je bila nekritična, samoživa i nesposobna, a od nas je očekivala da joj čitamo misli. Emocionalno smo osakaćeni jer nam nije pružila dovoljno ljubavi… Zapravo, svi osim Jodie, ona je jedina znala kako izići na kraj".

Buddy je u knjizi otkrio razne pikanterije o kojima javnost dotad ništa nije znala – poput one da je njegova majka bila u dugogodišnjoj vezi sa ženom, koju su djeca zvala "teta Joe", a koja je jedno jutro izišla iz majčine spavaće sobe. Dodao je i kako su se Evelyn i njezin bivši suprug Lucius često fizički obračunavali i gađali posuđem, a kako je jednom prilikom i "teta Joe prislonila tati pištolj na sljepoočnicu". Također je otkrio kako je njegova sestra ili biseksualka ili gay, konstatiravši kako se nada da će jednog dana pronaći sreću u ljubavi i moći otvoreno govoriti o svojoj seksualnosti, što će se godinama kasnije i dogoditi.

Sa samo četiri godine Jodie je bila jedina članica obitelji koja je zarađivala snimajući reklame, i to ozbiljan novac, a kad su Buddy i ona 1968. dobili glumačke uloge u sitcomu "Mayberry R.F.F.", njihova im je majka i službeno postala menadžerica. Uslijedila je uloga u serijalu "Gunsmoke", a potom filmski debi u "Prijetnji na planinama". Tijekom školovanja, postala je miljenica moćne korporacije "Disney", koja je s njom potpisivala ugovore od dvadesetak tisuća dolara po filmu, a osim za jezike, pokazalo se da je iznimno talentirana i za glumu, pa se do svoje desete godine pojavila u pedesetak TV produkcija i filmova.

No ono pravo tek dolazi, pa je s četrnaest godina dobila ulogu koja će je katapultirati u svijet hollywoodskih zvijezda. Za ulogu maloljetne prostitutke Iris u "Taksistu", kultnom filmu Martina Scorsesea s Robertom De Nirom u glavnoj ulozi, osvojila je uglednu britansku nagradu BAFTA i dobila prvu nominaciju za Oscara, ali i provela sate i sate na psihoterapiji.

Mnogi su smatrali kako nije primjereno da 14-godišnjakinja glumi prostitutku, pa su se dječji psiholozi non-stop motali po setu. "Morala sam im svakodnevno objašnjavati da uloga nije poremetila moju duševnu stabilnost, što je bilo silno naporno", ispričala je Jodie, koju je u eksplicitnijim scenama dublirala osam godina starija sestra Constance. Film je preko noći stekao kultni status, a kritičari su bili fascinirani uvjerljivošću i ležernošću kojom je mlada glumica utjelovila kompleksan lik.

Mnogo godina kasnije progovorila je i o tamnoj strani showbuisnessa, upravo iz tog tinejdžerskog vremena. "Imala sam samo 14 godina. Četrnaest! Producent me pozvao u kuću njegova prijatelja da tamo provedemo vikend. Naravno, otišla sam tamo s mamom. I kada je mama u jednom trenutku izašla obaviti nešto u gradu, taj tip je rekao da skinem jaknu i okrenem se k njemu, da pogleda moje tijelo. I znate li što se poslije toga dogodilo? Sve sam ispričala mojem agentu, koji je otišao u kancelariju tog producenta i bez riječi ga udario šakom u lice i nokautirao ga", ispričala je glumica.

Potom je postigla zapažena ostvarenja u filmovima "Bugsy Malone", "The Girl Who Lives Down the Lane" i "Freaky Friday" te dobila veliki krug obožavatelja, među kojima je bio i mentalno nestabilni John Hinckley Jr koji ju je odlučio pod svaku cijenu upoznati. Najprije se preselio u blizinu njezina sveučilišta, pišući joj desetke pisama i pjesama, a kad to nije urodilo plodom, poduzeo je radikalan korak da skrene njezinu pozornost na sebe – odlučio je ubiti američkog predsjednika Ronalda Reagana. U revolveraškom napadu izvedenom 30. ožujka 1981. u Washingtonu predsjednik SAD-a teško je ozlijeđen, a Hinckley nije ni pokušao bježati – mirno im je objasnio da je to napravio zbog Jodie.

Mladoj glumici to je prouzročilo brojne probleme: morala je policiju uvjeriti da ne poznaje tog čovjeka i da – iako je dobila njegova pisma koja je proslijedila rektoru sveučilišta – nije znala za njegove ubojite namjere. Nakon psihijatrijskog vještačenja ustanovljeno je da je atentator mentalno bolestan pa je umjesto na zatvorsku kaznu osuđen na doživotni boravak u psihijatrijskoj ustanovi. Nekog bi drugog svi ovi događaji zasigurno potresli, no Jodie je uspjela diplomirati i vratiti se svojoj filmskoj karijeri. Nakon nekoliko relativno loše primljenih uloga 1988. snimila je film za koji je dobila gotovo sve nagrade koje je moguće osvojiti, uključujući onu najvažniju – Akademijin pozlaćeni kipić, za ulogu žrtve grupnog silovanja u "Optuženoj", kriminalističkoj drami Jonathana Kaplana.

Za razliku od većine kolegica, koje kod preuzimanja prestižne nagrade glume iznenađenje i liju krokodilske suze, Jodie je bila iskrena. "Kad su pročitali imena nominiranih, mislila sam samo jedno: 'Dajte mi Oscara, gadovi, zaslužila sam!' Priznajem, taj osjećaj vrlo je prizeman – jednostavno ste pohlepni i želite se dočepati nagrade", ispričala je jednom prilikom.

Taj uspjeh ponovila je tri godine kasnije, maestralno portretiravši agenticu FBI-a u jezivom trileru "Kad jaganjci utihnu". Zanimljivo, bila je drugi izbor jer je redatelj Jonathan Demme pod svaku cijenu želio Michelle Pfeiffer u toj ulozi, ali se nije dala nagovoriti jer joj se scenarij, s punim pravom, činio premračan. Foster je upala kao rezerva s kojom ni redatelj ni producenti nisu bili osobito zadovoljni, ali je već nakon prvog snimanja dokazala da je upravo ona idealan izbor. Bistra, ali često nadmudrena, hrabra, ali nerijetko prestrašena, odlučna, ali ranjiva, njena agentica Clarice Starling jedan je od antologijskih likova filmske povijesti. Zahvaljujući agentici Sterling, Foster je postala prva dvostruka oskarovka mlađa od trideset, premda je riječ o filmskoj umjetnici koja nikada nije uzimala satove glume.

Prije nekoliko godina u emisiji "The Graham Norton Show" otkrila je dugo skrivanu tajnu. Naime, tada 29-godišnja glumica koja je glumila FBI inspektoricu Clarice Starling, priznala je kako je bila toliko uplašena pojavom lika, psihopata Hannibala Lectera, kojeg je utjelovio Anthony Hopkins, da nije mogla biti u istoj prostoriji s njim tijekom snimanja scena. Njezin kolega najvažnijom ulogom u filmu svojim ekspresijama, frazama i pogledima uspio je utjerati "strah u kosti" čak i njoj, ne samo gledateljima. Ohrabrena uspjehom, odlučila se okušati u režiji. Njezin film "Mali čovjek Tate", dirljiva priča o genijalnom ali neshvaćenom dječaku, oduševila je kritičare, a jednak uspjeh postigla je crnohumornom dramom "Kući za praznike".

Foster je dugo tajila svoju seksualnu orijentaciju sve dok se nije "outala" glasno i javno, i to 2013. na dodjeli nagrade Zlatni globus. "Večeras ću izjaviti nešto zbog čega sam nervozna. Ja sam… sama", isprva se našalila 50-godišnja glumica, no ubrzo je ipak rekla ono što su znali svi u Hollywoodu – da je lezbijka. Iako to nije bila tajna, Jodie je ranije odbila javno se izjasniti o tome, no kasnije je svoje pravilo prekršila kada je primajući nagradu za životno djelo Cecil B. DeMille zahvalila na svemu svojoj bivšoj dugogodišnjoj partnerici Cydney Bernard. S njom je usvojila dvojicu sinova, no njihova je veza nakon nekoliko godina pukla. Jodi je od 2014. u braku s fotografkinjom Alexandrom Hedison.

Teško je navesti sve uspjehe Jodie Foster: s dva Oscara, tri Zlatna globusa, četiri nagrade BAFTA i nagradom Udruženja glumaca ušla je u elitno društvo dramskih umjetnika koji su tijekom karijere osvojili sve četiri glavne strukovne nagrade, uz to je jedna od rijetkih glumica s fakultetskom diplomom, no najvećim životnim postignućem smatra upravo svoju djecu: 25-godišnjeg Charlesa Bernarda i 22-godišnjeg Christophera.

Nedavno je, krajem siječnja, gostujući u emisiji "The View" otkrila da je od njih skrivala svoju karijeru dok su bili mlađi jer je željela da joj djeca, unatoč njezinoj slavi, imaju normalne živote. – Nisam htjela da me znaju na takav način. Htjela sam da me znaju kao svoju mamu koja odlazi na posao. Jednostavno nisam htjela da budu zbunjeni oko toga čime se bavim – rekla je glumica, dodajući kako su obojica dugo mislila da Jodie radi na gradilištu.

U svojim 50-ima proživjela je krizu pitajući se hoće li zbog bora izgubiti poslove u filmskoj industriji. "Pedesete su za mene bile iznimno neugodno životno razdoblje. Moje vršnjakinje počele su trpati razna sranja u svoja lica da bi ostale mlade pred kamerama, što meni nije padalo na pamet. Znala sam da se ne mogu natjecati s mlađom verzijom sebe i pitala se hoću li ikada više raditi nešto smisleno. Kad uđeš u tu dob, ljudi ne znaju što bi s tobom, a ni ti ne znaš što bi sa sobom. A onda sam navršila šezdesetu i stvari su sjele na svoje mjesto. Uživam u svom poslu i trudim se mlađim generacijama prenijeti svoje znanje i iskustvo", priznala je Jodie, otkrivajući kako je dugo u sebi nosila strah od starenja jer joj je majka još u pubertetu govorila kako "treba zaraditi dok još može jer u showbusinessu nema posla za žene koje su starije od četrdesete".

U šezdesetima slavna glumica živi miran, ispunjen i zadovoljan privatni život, dok joj poslovni očito uzima novi zamah. "Sve što sam u životu postigla, mogu zahvaliti isključivo vlastitom trudu i brojnim odricanjima. Ne podnosim pekmezaste ljude, one koji stalno krive Boga, sudbinu ili bližnje zbog toga što nisu uspjeli u životu", poruka je Jodie Foster nad kojom se valja zamisliti.

