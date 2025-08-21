Rebecca odabrala Doroteju za protivnicu u areni: 'Hrabrost ili ludost, vidjet ćemo sutra!'

Jutro kreće pesimistično, Dario smatra kako neće proći tjedni zadatak jer većina zabušava pa je krenuo sam u rastavljanje svega što su dosad sagradili na imanju, kao i slaganje istog materijala. Dario je smatrao da se veliki klan polako raspada, a da nikome ne treba u potpunosti vjerovati, uvidjeli su i Ivan i Darko, mozgajući tko će biti idući nominirani farmer. „Počeli su sa mnom, da uđemo u neki dogovor... Što bi im pomagao kad se cijelo vrijeme mene žele riješiti? Stojim sa strane i uživam u ovim njihovim igrama“, smijao se Dario koji si je ovotjednom ulogom vođe osigurao imunitet, a samim time i ulazak u finale.

Ulazak u finale osigurao je i Mario pronalaskom tajne ulaznice, odlučivši da će ove dane provesti vrlo opušteno i ne zamarajući se intrigama na imanju. Nikolina i Doroteja osamile su se i planirale za koga će glasati, a Rebecca i Ivan bili su prvi prijedlozi. „Sad je već kraj, nema klana, za nekog se mora“, Nikolina je poručila. „Bilo bi najpametnije da se mi urotimo protiv Nikoline, Dore i Marija, da probamo Doru barem nekako izbaciti“, kovao je svoj plan Ivan.

No sve planove mogli bi im poremetiti ''povratnici'', odnosno dio starih kandidata koji će utjecati na daljnji tijek igre. Dvoje od njih mogli su odabrati upravo farmeri, a to su rekli i Nikolini Pišek koja je došla u posjet. Obitelj je presudila – vraćaju im se Kiki i Haris. No uz to, vrijeme je i za odabir prvog duelista. Mario, Dario i Nikolina imaju imunitet, no mogu dati svoj glas. Prvi odabrani duelist odmah bira svog protivnika za sutrašnji odabir u areni. Darko je svoj glas dao Rebecci, kao i Anđa. Dario je kamen dobacio do Anđe, Ivan se priklonio i dodao treći glas Rebecci.

Doroteja je također glasala za Rebeccu, a Nikolina Anđi. Mario je svoj glas dao Darku, a Rebecca Ivanu, no sve je jasno – ona je prva duelistica s četiri glasa. Tijekom glasanja Nikolina je savjetovala Rebecci da za arenu odabere nekog od muškaraca kako bi spasila Doroteju, no Rebecca je odlučila sve ignorirati i slušati samo sebe. „Na licu joj se vidi da uopće nema kontrolu nad ovim glasanjem“, uživala je Rebecca u drami. Za svoju protivnicu u areni odabrala je – Doroteju! „Hrabro, svaka čast! Hrabrost ili ludost, vidjet ćemo sutra“, poručila je Doroteja, a Nikolina nije mogla sakriti razočarenje, no vjerovala je da će njezina prijateljica svakako pobijediti. „Bit će to napeta arena“, poručili su i ostali, a svatko je imao svog favorita. A uzburkanu atmosferu smirile su iskrene emocije. Anđi se putem videopoziva javila sestra, a suze nije mogla sakriti.

I Rebecci je slijedilo veliko iznenađenje, na Farmu stiže njezina mama! „Dan pred arenu, je li moguće! Znala sam“, odmah je dobila dodatnu dozu samopouzdanja, a zatim joj pokazala cijelo imanje i upoznala je s ostalima. „Sutra će se sigurno boriti kao lavica“, zaključila je ponosna mama. „Idem, guram, sutra u areni borim se za nju, da bude preponosna!“ i Rebecca je poručila. Posljednju noć prije arene dvije duelistice provode u kućici za izolaciju... A tko će biti spretniji i osigurati svoju kartu za finale, pokazat će sutrašnja epizoda 'Farme' od 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan odmah i na platformi Voyo.