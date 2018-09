Rasprodan veliki nastup karijere Vlatka Štampara

Poznati međimurski komičar Vlatko Štampar rasprodao je mjesec dana prije svoj veliki nastup karijere Stand up comedy special pod nazivom „Fala kaj ste došli“, koji će se održati 22.9.2018. u KD Vatroslav Lisinski.

Fanove, koji dolaze na nastup iz cijele Hrvatske pa i šire, očekuje žestoka stand up comedy večer uz najbolje fore iz svakog od njegovih rasprodanih showova Bratec je trd, Štamparska greška i Odraslost kao i one nove kojima će Vlatko oduševiti mnogobrojnu publiku. Kako sam Vlatko kaže o nastupu: „Ovo će biti ultimativni best of karijere. Jedina stvar koju garantiram - smijat ćete se 2 sata. Ništa više, ništa manje.”

Za nastup karijere u KD Vatroslav Lisinski ulaznice su već rasprodane, čak mjesec dana prije nastupa, što pokazuje popularnost Vlatka na hrvatskoj ali i regionalnoj stand up sceni, budući da posjetitelji dolaze i iz okolnih zemalja.

Vlatko Štampar već više od 10 godina nasmijava publiku na nastupima u cijeloj regiji koji se mogu opisati kao ventil, pipa, sasvim suludih asocijacija koje u kombinaciji s njegovom nezamjenjivom manirom neizbježno mame smijeh i čine ga jednim od ponajboljih komičara “na ovim prostorima”. Ovaj međimurski arhitekt i komičar i u drugoj grani umjetnosti “ima žicu” koja humor i arhitekturu spaja u vizualnu umjetnost crteža. Tome svjedoče i njegova djela koja su već pronašla brojne poklonike.

U dosadašnjoj karijeri Vlatko ima 3 različita Stand up comedy show-a u trajanju od 120 min.: Bratec je trd, Štamparska greška i Odraslost, čiji nastupi su najčešće rasprodani sa željom onih koji do svojeg mjesta nisu uspjeli, za novim ponovljenim datumima nastupa.