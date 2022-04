Publika sasjekla Gospodina Savršenog: 'Kakav lik, sve bi ljubio. Cijeli se pogubio'

U sinoćnjem izdanju "Gospodina Savršenog" na RTL-u Toni je prvo na spoj pozvao Karolinu, a zatim Stankicu.

- Među nama je stalno dobra atmosfera, ponekad imamo neke male konflikte, ali to je sve normalno i to jača naš odnos - rekla je Karolina. Toni je odveo Karolinu u školu klesanja u Pučišćima, a zadatak im je bio da isklešu srce u bračkom kamenu.

- Gajim jako ozbiljne osjećaje prema Karolini i s obzirom na cijelu situaciju, dosta mi je čudno da sam se tako brzo uspio povezati tako s nekim kao s njom - rekao je Toni, a i Karolina se ponašala kao da su zaljubljeni par. Na spoju su Karolina i Toni sjedili uz obalu i pričali o njima, poljupcima i Karolininim prošlim odnosima koji su je i učinili povučenijom osobom.

- Ostat ću ovdje dokle god vidim da je prirodno između nas dvoje - rekla mu je i dodala kako bi voljela da stignu do neke 'sigurne faze'. Djelovali su vrlo prisno i Toni je rekao: - Bez suzdržavanja iskazujemo nježnosti, ali me ubija što još nedostaje taj poljubac - rekao je Toni, no Karolina je priznala da još to ne može napraviti zbog ostalih djevojaka.

- Tražim da to bude posebno i više nego prvi poljubac, želim da naš bude zadnji - iskreno je rekla. Na kraju joj je dao ružu i komentirao da može zamisliti s njom zajednički život i obitelj. - U jednu ruku me to veseli, a u drugu plaši - zaključio je Toni.

Karolinu su djevojke čekale u kafiću i nisu se iznenadile kad su je vidjele s ružom. Počela je prepričavati svoj spoj i prvi put govorila o svojim emocijama prema Toniju da bi potom došao konobar i donio mobitel Stankici koju je Toni zvao na spoj. Karolina je sjedila do Stankice i jedva skrivala koliko joj je žao zbog takvog razvoja situacije.

- Nije bilo džentlmenski previše od njega što je odmah pozvao drugu curu na spoj, ali znam gdje sam i da su i druge cure s nama - rekla je Karolina. Tu njegovu odluku nisu najbolje prihvatili ni gledatelji, koji su to komentirali na Facebooku.

- Kako je ovo jadno i negledljivo. Karolina mu je super, divna krasna, s njom se može zamisliti u budućnosti (obitelj, djeca). 5 minuta poslije - Stankica zadovoljava sve njegove kriterije, Stankica je u potpunosti osoba za njega - napisala je gledateljica.

- Ostavi ga Polina, nije mu ni ružu htjela uzeti, ova ga ne želi poljubiti. Ubiše mu ego i samopouzdanje - glasio je jedan od komentara.

- Jedan dan zamišlja budućnost s jednom, drugi dan s drugom, treći dan s trećom... - zaključio je gledatelj.

- Kakav lik, sa svima je u kemiji, sve bi ljubio, sve su mu miljenice, ovaj se cijeli pogubio, jadan. Baš je savršen ali u gubljenju - smatrao je drugi.

