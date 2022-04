Roko zamalo završio u duelu pa razljutio Tomislava: 'Mene je naživcirao. Ako će ovo raditi, ja ću ga izbaciti svaki put'

Bliži se kraj još jednog tjedna u 'Survivoru', a dok je plavom timu dolazak nove kandidatkinje donio nalet veselja, raspoloženje su nedugo nakon toga pokvarile nominacije na kojima su isplivali novi sukobi. Prije nominacija, kandidati su se natjecali u prvom ovotjednom izazovu za plemenski imunitet koji je i prije samog početka plavom timu donio veliko iznenađenje. Njihovim redovima pridružila se nova kandidatkinja kao zamjena za Ivanu Banfić koja je zbog ozljede gležnja napustila show. Kao pojačanje u plavi je tim stigla njezina imenjakinja Ivana Peček, studentica diplomskog studija ekonomije koja trenutno radi kao voditeljica recepcije u fitness centru i paralelno razvija vlastiti posao koji se bazira na pripremi zdravih obroka. „Jako sam ratoborna i ne volim poraz, a rekla bih da je moja prednost i to što sam ušla malo kasnije, pa sam timu možda donijela vjetar u leđa i dašak vanjskog svijeta te možemo u nove pobjede zajedno“, poručila je Ivana koja je dodala da joj naknadni ulazak istovremeno može biti i nedostatak ako je kandidati zbog toga odluče nominirati. Nakon kratkog upoznavanja s plavim timom, Ivana je zajedno s ostalim suigračima stavljena pod veliki pritisak u izazovu za imunitet koji je definirao ostatak dana.

U maštovitom i zanimljivom poligonu crveni je tim ovoga puta bio bolji, a pobjeda s rezultatom 8:4 omogućila im je da se spase od nominacija. S druge strane, plavi je tim morao prihvatiti poraz nakon kojeg je uslijedio izazov za osobni imunitet u kojemu je najuspješnija bila Nevena koja se spasila od potencijalnih glasova na nominacijama.

Budućnost svih ostalih kandidata iz plavog tima bila je upitna do kraja nominacija koje su pokazale da su najviše glasova skupili Hrvoje i Roko, no još za vrijeme glasovanja dalo se naslutiti da će ovoga puta

Plemensko vijeće proteći vrlo dramatično. „Nominiram tebe jer si htio ići vani i malo mi radiš negativnu atmosferu s negodovanjem i žaljenjem na hranu. Danas prije nominacija se nisam htio puno miješati nego sam rekao svima da se mene nominira čisto da napravim mali show kojeg ćemo pokrenuti s ovim danas“, rekao je Roko dok je nominirao Hrvoja.

Budući da su na kraju nominacija upravo Roko i Hrvoje imali izjednačen broj glasova, ostatak plavog tima sudjelovao je u javnom glasovanju između njih dvojice, a titula nominiranog na kraju je pripala Hrvoju kojega je takav ishod jako iznenadio. Roko, koji se za dlaku izvukao od nominacija, odlučio je dati objašnjenje za svoje ponašanje koje je zasmetalo pojedincima. „Htio sam pokrenuti nešto u plemenu na neki svoj čudan način. Tražio sam ih cijeli dan da me stave na papir jer sam bolestan i želim otići i onda doslovno prije ulaska ovamo sam rekao da ne želim otići. Bio sam svjestan da je to dvosjekli mač i da bih mogao ići u dvoboj ili da ću možda ostati, a ovako sam barem napravio show i zakuhao sam“, rekao je Roko samouvjereno dodavši da će doći do finala.

Njegov stav neugodno je iznenadio pojedine članove, a svoje je mišljenje javno podijelio Tomislav. „Mene je iskreno naživcirao. Ako će ovo raditi stalno, ja ću ga prvi izbaciti svaki put. Ovo se ne radi. Ne možeš mijenjati mišljenja non-stop. Prvi put kad nas je tražio izbacili smo ga, sad je opet tražio i onda pet minuta ranije ipak ne želi. Ja sam iskreno poludio na njega, ne sviđa mi se ovo ponašanje“, pobunio se Tomislav te zaključio: „Mislim da u glavi još ne zna što bi. Iskreno, mene je razočarao“.

Iako je gotovo završio u duelu, jedno je sigurno – Roko je uspio u svom naumu da zakuha atmosferu, a prepirka se nastavila i nakon dolaska u kamp. Nakon dramatičnih nominacija Hrvoje je postao prvi duelist, a već idući izazov pokazat će iz kojeg će tima biti njegov protivnik u natjecanju za ostanak u showu.

