Prvi seks na selu: 'Paulina i Jovan su poslije tuluma završili u sobi'

Nakon što su upoznali djevojke koje su im pisale pisma, farmeri i njihove odabranice opustili su se na zajedničkom tulumu povodom početka 10. jubilarne sezone, piše RTL

Najfatalnija je bila Paulina koja je plesala sa svim farmerima, a to je zasmetalo nekim djevojkama pa su je uspjele potjerati od Dragana s kojim je također zaplesala. ''Malo jesam ljubomorna, čak sam i samu sebe iznenadila!'', priznala je Tihana koja je brže-bolje pohitala prema farmeru Draganu ne bi li Paulinu maknula od njega.

No Paulina tu nije stala. U jednom trenutku djevojke su se zaletjele u bazen, a Paulina se bez srama skinula samo u tange. Kada ju je ugledao, to je odmah iskoristio Jovan koji je za njom skočio u bazen, gdje su počeli izmjenjivati strastvene poljupce, dok ih je Ivana, također Jovanova kandidatkinja, pokušala u tome na sve načine omesti.

''Mislim da će između njih dvoje biti nešto više od puse'', komentirao je Željko situaciju između Pauline i Jovana.

Jovan i Paulina zadnji put su viđeni kod bazena nakon čega su se izgubili. ''Poslije su završili u sobi… Maja je pokušala ući, ali nije mogla. Znači, tu je bilo nešto zanimljivo!'', komentirala je Ivana Jovana i Paulinu. ''Ne, nije bilo nikakvog seksualnog događaja, ja sam se išla istuširati kod njega, a Jovan je do tada brisao podove po kuhinji. I nije bilo zaključano ništa!'', opravdavala se Paulina dok Jovan nije želio komentirati već se samo smješkao.

Jutro nakon tuluma za neke je farmere bilo mamurno, a Marijana je imala pitanja za kandidatkinje. ''Što si radila sinoć, Paulina?'', upitala ju je Marijana. ''A ljubili se'', kratko je rekla. ''Malo smo se družili, malo ljubili, ništa ozbiljno zasad'', rekao je Jovan, a Paulina je nadodala da Jovan nije njezin tip. ''Neka pobijedi najbolja, ovo je bio prvi klik i to je tek početak… A kako će završiti, ne znam''.

Marijana je i za Borisa imala spremna pitanja. ''Sinoć nisi bio baš sramežljiv. S kojom si se ti djevojkom ljubio?'', pitala ga je Marijana. ''Nisam se ljubio s nijednom!'', rekao je Boris te dodao da su samo šetali, no Valerija, s kojom je 'šetao', ipak je otkrila da je poljubac pao. ''Ma samo je bio poljubac u obraz'', sramežljivo je potvrdio farmer.

Draganove kandidatkinje Marijani su otkrile da ih je malo nervirala Paulina jer je senzualno plesala s farmerom koji nije ''njezin''.

Nakon što ih je ''izrešetala'' pitanjima, farmeri su se našli pred novim izazovom – svatko od njih morao je na spoj na slijepo sa svojom 'zlatnom djevojkom'.

Farmer Marko morao je probiti led, a Marijana mu je stavila povez preko očiju i dovela njegovu 'zlatnu djevojku' Rasemu. Marko ju je upitao zašto je njega odabrala, a ona je rekla da joj je srce zaigralo čim ga je ugledala na televiziji. ''Ako ste mršavi, ja ću vas malo podebljat', ima janjaca!'', rekao je farmer Rasemi, a ona mu je objasnila da ona mora na dijetu. ''Imam i vrt s povrćem!'', nije odustajao Marko.

''Marko je muškarac mojih snova i bit će samo moj!'', zaključila je.

I Jovanova 'zlatna djevojka' Sanja bila je spremna. Jovan ju je ispitao ama baš sve što ga je zanimalo, a na kraju je zaključio da ima simpatičan glas jer još je uvijek nije vidio. ''Iznenadilo me što je veterinarka, a boji se krupnih životinja!'', zaključio je Jovan te otkrio da ima sedam kuća, od kojih jednu u Vukovaru. ''Svidjela mi se odmah jer je drugačija od drugih cura i mislim da bi tu moglo biti nešto'', otkrio je Jovan.

Ljubo je svoju 'zlatnu damu' Veru odmah nasmijao te joj razbio tremu koju je imala. ''Imala sam osjećaj kao da se poznajemo od prije'', rekla mu je Vera pa dodala da je slatkorječiv te da je ostala bez teksta. ''Ne sviđa mi se, ja volim heroje, borce i junake. Očekivao sam da će cvrkutati, a ona ima plač u glasu'', rekao je Ljubo.

Borisu je odgovaralo što je Ana tiha i povučena kao i on

Draganova 'zlatna djevojka' Monika ostala je iznenađena njegovim pitanjem ima li velike grudi, no Monika se brzo izvukla i počela ispitivati Dragana. ''Dobro mu ide, drži se i ne da se, i mislim da ćemo dobro funkcionirati'', zaključila je.

Borisa je iznenadila Ana-Paula, kćer kandidatkinje Senke koja se također prijavila u emisiju kod Željka, a iako je još nije vidio, Boris je zaključio da je ona za njega prava. ''Kako to da si mene odabrala?'', pitao ju je Boris. ''Pa bio si najmlađi i voliš životinje'', objasnila je Ana. Spoj je brzo završio, a Borisu je odgovaralo što je Ana tiha i povučena kao i on. No nije se svima svidio njihov spoj. ''Totalni kolaps, dakle nula bodova. Poreč, nula bodova!'', komentirala je jedna kandidatkinja Borisa i Anu -Paulu.

Jacqueline je bila Željkova 'zlatna djevojka', a on ju je upitao bi li voljela doći živjeti kod njega na selo. ''To ću znati tek kad se vidimo'', odgovorila mu je. Također, otkrila mu je da u slobodno vrijeme masira. ''Ako zaslužiš, i tebe ću masirati'. ''Ostavila mi je lijep dojam po razgovoru i jedva čekam da je upoznam', rekao je Željko na kraju spoja.

Dragan je kući poslao Tihanu, a Jovan Maju

Nakon urnebesnih spojeva na slijepo farmeri su morali odlučiti tko od djevojaka neće otići s njima na farmu, odnosno koju od njih će izbaciti.

Farmeri Boris i Ljubo nakon spoja su od Marijane doznali da ih ipak nijedna djevojka neće još napustiti jer ih ima taman dovoljno da još malo ostanu zajedno. Za razliku od njih dvoje Marko je prvi morao poslati jednu damu kući, a odlučio se za Zoru jer nije išla 'za njim' kad je otišao na kavu.

Dragan je kući poslao Tihanu, a Jovan Maju koja je ostala iznenađena jer je mislila da će izbaciti Victoriju. Željko je zamolio Marijanu da Maja dođe u njegovu ekipu, a ona je na to pristala te tako s njim ide u Istru. Ipak, i on je morao odlučiti koju djevojku šalje kući. Odabrao je Jasnu, uz obrazloženjem da je velika razlika u njihovim godinama.

