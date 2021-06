Prvi put nakon teških optužbi! Kevin Spacey u novom filmu istraživat će slučaj pedofilije

Prvi put nakon optužbi za seksualno zlostavljanje, Kevin Spacey glumit će u novom filmu poznatog talijanskog redatelja Franca Nera „L’uomo Che Disegnò Dio“ („Čovjek koji je nacrtao Boga“).

U filmu, koji prati slijepog umjetnika lažno optuženog za pedofiliju, Spacey će odigrati manju ulogu policijskog detektiva koji istražuje slučaj. Glavnu ulogu imat će redatelj Franco Nero, koji je izjavio da je sretan što je Spacey pristao sudjelovati u njegovom filmu.

- Smatram ga izvrsnim glumcem i jedva čekam pokrenuti film – rekao je. Redatelj se nije dotaknuo optužbi protiv Spaceyja, ali zato producent Louis Nero jest, koji je kazao da zna da je Kevin odličan glumac i da je to bila njegova jedina briga.

- U Italiji ne znamo sve o svemu, pa ni ne razgovaramo o onome što ne znamo - izjavio je producent i dodao da se ne želi baviti privatnim stvarima.

Kevin Spacey optužen je za seksualno zlostavljanje i uznemiravanje 2017. godine. Više od 20 muškaraca iz kazališta Old Vic u Londonu prijavilo je Spaceyja za uznemiravanje u razdoblju između 1995. i 2013. godine, kada je holivudski glumac radio u londonskom kazalištu. Tužbu protiv Spaceyja podigao je i glumac Anthony Rapp, poznat po seriji „Star Trek: Discovery“.

Nakon tužbi i afera, Spacey je uklonjen iz popularne serije „House of Cards“ na Netflixu i filma „All the Money in the World“ gdje su njegov lik zamijenili glumcem Christopherom Plummerom. Njegov posljednji film bio je „Billionare Boys Club“ iz 2018. godine.

Iako se od tada ne pojavljuje u javnosti, Spacey posljednje tri godine za Božić objavljuje videa na svom YouTube kanalu. U prosincu je tako govorio o pandemiji, mentalnom zdravlju i boli.

Novi film s posrnulim Oskarovcem trebao bi izaći krajem ove ili početkom sljedeće godine, a producent Nero kazao je da se nada da će film nastaviti pratiti jednaka pozornost kao i na početku snimanja.

VIDEO: Oliver Mlakar o Večernjakovoj ruži: Ružu za životno djelo neću nikada zaboraviti, to je vrhunac koje karijere