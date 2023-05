Prlja i Mrle progovorili o kontroverznijim stvarima koje su učinili u karijeri: 'Svaki put je bilo prekrasno'

Pred večerašnje finale Izbora za pjesmu Eurovizije hrvatski predstavnici, riječki rockeri Let 3 progovorili su o najkontroverznijim stvarima koje su učinili us svojoj karijeri. Naime, video koji je objavljen na službenom TikTok profilu Eurovizije prikazao je Prlju i Mrleta kako govore o ovoj temi.

- To su stvari koje nosimo u svom ******. I kad nam je bilo dosta ***** u nama i onih letećih ******. Učinili smo to mnogo puta i svaki put je bilo prekrasno - izjavio je Prlja u videu koji je do sada prikupio skoro 100.000 klikova.

"Koliko psovki je rekao", "Hrvatska do pobjede", "Mama kupila traktora", "Jedva čekam večeras", "Izgledaju kao tate s Balkana kad polude", "Prosječni rječnik Balkanca", neki su od komentara ispod objave.

Inače, Let 3 je od svojih početaka prepoznatljiv po specifičnim kostimima, humoru i drugačijim nastupima te performansima. Jedno od njihovih kontroverznih izdanja jest i album Nečuveno iz 1997. godine. Na CD-u nije bilo ničeg, čak niti snimljene tišine, a od 500 izdanih primjeraka prodano je njih 350. Projekt je bio praćen videospotom Neviđeno - plavim praznim ekranom, kao i promocijom na glavnom riječkom trgu.

Dodajmo da kontroverzni riječki rockeri večeras nastupaju pretposljednji. Naime, letovci će nastupiti 25. od ukupno 26. izvođača, a među njima su predstavnici: Moldavije, Švicarske, Finske, Češke, Izraela, Portugala, Švedske, Srbije, Norveške, Slovenije, Albanije, Cipra, Estonije, Belgije, Austrije, Litve, Poljske, Australije i Armenije. Tu su i zemlje velike petorke: Španjolska, Francuska, Velika Britanija, Njemačka, Italija te Ukrajina koja je prošle godine pobijedila na izboru.

Podsjetimo, građanima koji svoj glas žele dati Letu 3 a nalaze se u Hrvatskoj to neće biti omogućeno, no mogu glasati svi oni u inozemstvu. Glasovanje će trajati 40 minuta, a nakon toga će uslijediti dio u kojem će voditelji prvo otkriti kako su glasali stručni žiriji u svakoj zemlji koja je nastupila, a potom kako je glasala publika. Postoji i promjena kod pravila glasovanja. aime, Eurovizija a se ove godine 'otvorila' prema cijelom svijetu te mogu glasovati i zemlje koje ne sudjeluju. Oni koji gledaju u državama koje ne sudjeluju mogu glasovati samo na stranici www.esc.vote ili putem linka preko službene aplikacije. Deset pjesama koje prikupe najviše glasova ‘ostatka svijeta’ dobit će bodove od 1-12 te glasovi ‘ostatka svijeta’ vrijede kao glasovi jedne države.

