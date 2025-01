Priprema spektakl! Marko Perković Thompson održat će koncert na zagrebačkom Hipodromu: 'Čekamo odgovor nadležnih'

Glazbenik Marko Perković Thompson prošle se godine vratio nastupima nakon više od dvije godine pauze. Thompson je na radost mnogih obožavatelja prvo održao dva koncerta u Imotskom, zatim je uslijedilo Dugopolje i drugi gradovi. Publika je vrlo brzo pokupovala karte za ove koncerte te tako pokazala pjevaču koliko joj je falio. No, čini se da su uputi za nova druženja često dolazili do Marka, a upravo zbog toga sada je Thompsonov tim se oglasio na društvenim mrežama i to s velikom viješću.

- Dragi prijatelji, zbog velikog broja vaših upita i zbog velike zainteresiranosti za zagrebačkim koncertom, menadžment Marka Perkovića Thompsona, jučer 22. siječnja 2025. službeno je uputio zahtjev za najam prostora na zagrebačkom Hipodromu s ciljem organizacije velikog koncerta. Time je pokrenut proces o realizaciji ovog glazbenog događaja. Čekamo odgovor nadležnih te ćemo vas obavijestiti o datumu i svim daljnjim informacijama - stoji u objavi na Facebooku uz snimku karte Hipodroma.

Podsjetimo, Thompson je ljetos prvo nastupio u Imotskom u društvu Mate Bulića i Dražena Zečića, a potom je uslijedio i samostalni koncert u Imotskom. Spektakl nije zaobišao ni Dugopolje u kojem je pjevač nastupio samo nekoliko dana kasnije.

Marko je uzeo pauzu od nastupa 2022. godine kako bi više vremena posvetio obitelji, posebice sinu Anti Mihaelu koji je imao ozbiljnih zdravstvenih problema. Na povratak na binu nagovorio ga je sin, a na koncert ga je pozvao Bulić. "Nekoliko mjeseci ga je sin nagovarao da se vrati nastupima. Thompson mu je obećao da će to i učiniti. Stoga se na nagovor sina Ante Mihaela Thompson odazvao da bude gost s nekoliko pjesama u Imotskom", iz menadžmenta glazbenika ranije su izjavili za 24 sata kada je najavljivan nastup s Bulićem i Zečićem. Thompson je s Bulićem bio cijelo vrijeme u kontaktu, a ovo je Mate rekao nakon najave zajedničkog koncerta.

– Čujemo se svaki dan, moram reći da je moj kum Ante imao operaciju koja je jako uspjela i to me raduje. Tako da je sve to napravilo neku mirniju atmosferu i na njegovoj strani i kod nas koji ga okružujemo – rekao je u jednom intervju. Dodao je i kako ga veseli što se Perković konačno vraća glazbi. – Drago nam je da se vraća na pozornicu i svi smo uz njega. Uspjeli smo ga nagovoriti, predugo je izbivao s pozornice. Znam i da radi na novim pjesmama – rekao je tada Bulić.

