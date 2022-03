Prepoznajete li slavnu glumicu na ovoj fotki? Pratiteljima je poručila: 'Uvlačila sam trbuh od 11. godine'

Glumica Jamie Lee Curtis (62) na Instagramu je objavila novu fotografiju iz filma na kojoj je neprepoznatljiva. Osim što je promijenila frizuru, na fotografiji se vidi i da je za ulogu natukla kilograme. Sama je objasnila zašto je to odlučila učiniti u opisu uz fotku.

''U svijetu postoji industrija koja krije stvari. Korektori. Korzeti. Fileri. odjeća. Dodatci za kosu. Proizvodi za kosu. Sve to skriva tko smo mi zapravo. A ja sam na setu objasnila: ne želim više ništa skrivati. Uvlačila sam trbuh od 11. godine - onda kada postaneš svjesna da postoje dečki i tijela, a hlače su užasno uske. Baš zbog toga sam odlučila opustiti svaki mišić koji sam grčevito držala kako bih sakrila realnost. To je bio moj cilj i nikada se nisam osjećala slobodnije" kazala je.

Jamie je ranije progovorila o plastičnoj kirurgiji i nametnutim idealima ljepote s kojima se i ona sama susrela pa je cijelu situaciju prokomentirala iz prve ruke.

- Fileri, operacije i filtriranje slika današnji su opsesivni trendovi i činimo sve kako bi prilagodili svoj izgled Zoomu koji briše generacije i generacije ljepote. Kada jednom napraviš nešto na licu to ne možeš više popraviti. Probala sam estetsku kirurgiju. Nije mi pomogla, ali sam zbog nje postala ovisna o tabletama Vicodin, a sada sam čista već pune 22 godine - rekla je glumica tada. Ispričala je i kako su društvene mreže postale ozbiljan problem te kako se mnogi ne mogu od njih udaljiti, a osvrnula se i na ovotjedne komplikacije zbog kojih korisnici nisu mogli pristupi istima. Jamie ih koristi samo kako bi mogla prodati neki proizvod ili pak istaknuti ono što joj je bitno.

Jamie je već ranije pričala o ovisnosti o alkoholu i tabletama o kojima je postala ovisna nakon operacije očiju. -Imam prirodno natečene oči, a ako pogledate moje fotografije iz djetinjstva izgledam kao da nisam spavala, oduvijek sam bila takva- započela je glumica. -Snimali smo jednu scenu u sudnici, fluorescentna svijetla bila su postavljena visoko, a kada sam stupila na set kamerman je rekao da me danas neće snimati zato što su mi oči bile podbuhle. Bila sam toliko prestravljena i posramljena da sam odmah nakon snimanja otišla na rutinsku operaciju da uklonim vrećice - dodala je Jamie te otkrila kako je bila i na botoksu i liposukciji no to joj nije pomoglo.

