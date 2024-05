Poznato je vrijeme i mjesto dočeka Baby Lasagne u Umagu

U srijedu s početkom u 19 sati na umaškom Trgu 1. svibnja održat će se doček Baby Lasagni našem predstavniku na Euroviziji na kojoj je ove godine s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" osvojio drugo mjesto, javlja Glas Istre.

"Dali smo sve od sebe, mislim da ste svi to primijetili", bile su prve riječi emotivnog Baby Lasagne oduševljenim obožavateljima koji su jučer ispunili Trg bana Jelačića u Zagrebu, dočekavši hrvatskog predstavnika na Eurosongu povicima "Marko, Marko!" i "Pobjeda, pobjeda!". Marko Purišić – Baby Lasagna je u švedskom gradu Malmöu osvojio drugo mjesto na natjecanju za pjesmu Eurovizije, pri čemu je imao najveći broj glasova publike, a Grad Zagreb priredio mu je u nedjelju doček na glavnom trgu.

"Što bih ja sad trebao nešto reći? Očekivao sam dvadeset ljudi na aerodromu i ovdje stotinjak. Hvala vam lijepa", rekao je Marko Purišić, koji se pritom rasplakao. "Dali smo sve od sebe, mislim da ste vi to primijetili. Mi smo samo klinci i nadam se da smo dokazali da možeš sam doći na visoku razinu. Sve smo sami radili", dodao je i potom sa svojim bendom izveo pjesmu "Rim Tim Tagi Dim". Na Trg bana Jelačića stigao je u otvorenom autobusu, a na zagrebačkom aerodromu, uz brojne obožavatelje, dočekala ga je i njegova majka Marija, "najsretnija mama na svijetu", kako je rekla. Prije dolaska na pozornicu na Trgu je dijelio autograme okupljenim obožavateljima, od kojih su mnogi bili okićeni tabletićima ili su nosili majice s motivom mačke.

Prije njegova dolaska, na pozornici koja je također bila ukrašena motivom tabletića, nastupili su hrvatski izvođači s prijašnjih izdanja Eurosonga grupa Let 3, Emilija Kokić te Tajči u pratnji Ante Gele i benda. Marka su dočekali i političari pa je tako premijer Andrej Plenković na glavni zagrebački trg stigao s djecom i u društvu nekoliko ministara i izabranih saborskih zastupnika HDZ-a.

Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac rekla je u kratkoj izjavi za Hinu da je i nju, kao i cijelu Europu, zarazila "babymanija" te da je Baby Lasagna "naš pravi i istinski pobjednik, ne samo Hrvatske nego i cijele Europe".

To je, istaknula je, ogromna promocija Hrvatske. "Vidjeli ste koliko se Hrvatska spominjala, googlala. Mi, kao i Hrvatska turistička zajednica, pratili smo i prošle, ali i ove godine Marka i cijeli njegov tim u promotivnom smislu i nastojat ćemo to raditi i dalje", rekla je ministrica Brnjac, koja je na dočeku nosila naušnice s motivom tabletića. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u izjavi novinarima čestitao je Marku i njegovom timu. "Mislim da je rasturio, on je osvojio prvo mjesto, razočarani smo, naravno, s glasovima žirija, a njemu svaka čast", rekao je.

VIDEO Tomislav Štengl: Mi ne znamo tko su ljudi koji sjede u europskim žirijima

Marko je zaslužio doček na Trgu, naglasio je Tomašević, i tisuće ljudi ga željno očekuju. Marko je Tomaševića, rekao je, oduševio jednostavnošću, iskrenošću, skromnošću. "Čak i u situaciju kad je izgubio, čestitao je pobjedniku, bio je vrlo korektan. Stvarno jedan super dečko, koji zaslužuje ovaj doček", dodao je.

Purišić je na Euroviziju otišao nakon uvjerljive pobjede na ovogodišnjoj Dori, na koju je upao kao rezerva, a u službeno natjecanje uvršten je nakon odustajanja pjevačice Zse Zse. Sam je autor pjesme "Rim Tim Tagi Dim" koja je gotovo od prvog trenutka bila prvi izbor kladioničara i najveći favorit za pobjedu u Malmöu. Njegov scenski nastup publika je oduševljeno prihvatila, pjevajući i plešući uz prepoznatljivu koreografiju.

Uoči natjecanja imao je iznimnu podršku cijele Hrvatske pa se naslov pjesme mogao vidjeti na displayima tramvajskih stanica i autocesta, a heklani tabletići i majice s mačkama, kojih je ljubitelj, postale su obavezni modni dodaci. Hrvatski predstavnik u finale natjecanja za pjesmu Eurovizije 2024. plasirao se kao najbolji u prvoj polufinalnoj večeri, dok je pobjednik, švicarski predstavnik Nemo s pjesmom "The Code" u finale ušao kao četvrti u drugom polufinalu. U finalu je Nemo osvojio ukupno 591 bod (365 bodova žirija i 226 publike), a Baby Lasagna 547 bodova (210 po žiriju i 337 publike).