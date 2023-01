Poznati glumac Fabijan Pavao Medvešek postao tata: Sretnu vijest otkrio na Instagramu

Naš poznati zagrebački glumac Fabijan Pavao Medvešek (30) i njegova supruga Karla Abramović Medvešek po prvi put su postali roditelji, a sretnu vijest s pratiteljima podijelio je Fabijan na Instagramu. Na fotografiji iz bolnice se vidi zamotana beba, a uz fotografiju je napisao datum 25.1., čime je otkrio da je dijete stiglo u srijedu.

Iako još uvijek nisu otkrili spol djeteta, pratitelji po fotografiji i plavoj boji naslućuju da je riječ o dječaku. Roditelji su, međutim, i prije rođenja znali spol.

U komentarima su se javili brojni poznati Hrvati poput glazbenice Maje Šuput, glumca Janka Popovića Volarića, scenaristice Jelene Veljače, komičara Ivana Šarića i Marija Petrekovića, glazbenice Lane Klingor Mihić, i slično.

Nakon što je saznao da će postati otac, Fabijan je rekao kako su ga istovremeno obuzeli i strah i sreća, no da su supruga i on jako uzbuđeni zbog djeteta.

Podsjetimo, par se vjenčao krajem svibnja prošle godine u istarskom Motovunu. Fabijanu je kum bio kolega glumac Nikola Blaće, a goste je zabavljao pjevač Saša Lozar. Među gostima su se našli i glumac Ivan Čuić i manekenka Mia Matić. Za zaruke para saznalo se u travnju prošle godine kada je on objavio fotografiju s momačke večeri u Istri uz koju je kratko napisao:

- Bilo je dobro, fakat. Hvala dečki. Ženim se. U intervju koji nam je glumac dao u rujnu ispričao nam je kako se osjeća u braku.

- Oženio sam se s ljubavi svog života. Svašta možemo pričati o braku, doduše dosta je to svježe za mene jer smo u braku tek tri mjeseca. Vjerujem da putovanje do braka i sve to skupa na neki način utječe na to kako se ljudi osjećaju i odnose jer ljubav je velika stvar i stvarno ljubav daje znakove kada se što treba dogoditi i ako to slušaš, jasno će ti biti koji su to koraci koje želiš napraviti, tako da je ovo vjenčanje bilo najbolji trenutak u mom životu i nešto čemu se rado vraćam u mislima i sjećanjima. Prekrasno mi je i divno, kao što je bilo i prije, a drago mi je što sam to obilježio jer mislim da je brak velika stvar i to ima posebno značenje. Uživam jer je moja bivša cura i sadašnja supruga zaista osoba s kojom želim biti do kraja života – rekao je.

Inače, Karla i Fabijan upoznali su se i prohodali tijekom srednje škole, nakon čega je Karla svoje školovanje završila u Engleskoj na studiju produkcije, a Fabijan je magistrirao na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu.

