Povijest se ponovila, žiri još jednom nadjačao publiku

Švicarski izvođač Nemo s pjesmom "The Code" pobijedio je na 68. eurovizijskom pjevačkom natjecanju u subotu u švedskom Malmou. Hrvatski izvođač Baby Lasagna zauzeo je drugo mjesto. Švicarska je osvojila sve zajedno 591 bod, dok je Hrvatska ostala na 547 bodova.

Švicarski predstavnik osvojio je ovogodišnji Eurosong najviše zahvaljujući glasovima žirija, koji su mu redom davali najviše bodove. Naime, nakon čitanja glasova žirija Švicarac je imao 365 bodova, a Baby Lasagna 210. Situacija se mogla promijeniti nakon glasova publike, no to se ipak nije dogodilo. Baby Lasagna je dobio ogromnih 337 bodova od publike i na tren se činilo da bi moglo doći do preokreta, no Švicarac je osvojio 226 bodova publike i to mu je bilo dovoljno da dođe do pobjede.

MJESTO DRŽAVA PJESMA / IZVOĐAČ BODOVI PUBLIKA ŽIRI 1 Švicarska Nemo The Code 591 226 365 2 Hrvatska Baby Lasagna Rim Tim Tagi Dim 547 337 210

Ista se situacija, da podsjetimo, dogodila i prošle godine, kada je slavila švedska pjevačica Loreen s pjesmom Tattoo ispred Finca Käärije, koji je pjevao pjesmu Cha Cha Cha. Käärijä, prošlogodišnji miljenik publike, osvojio je 526 bodova, a Loreen 583. Šveđanka je od žirija dobila čak 340 bodova, dok je Finac dobio njih "tek" 150. Publika je glasove raspodijelila drugačije, Loreen je dobila 243 boda, a Kaarija 376, no ni to nije bilo dovoljno da se promijeni ukupan poredak.

MJESTO DRŽAVA PJESMA / IZVOĐAČ BODOVI PUBLIKA ŽIRI 1 Švedska Tattoo Loreen 583 243 340 2 Finska Cha Cha Cha Käärijä 526 376 150

Inače, ovo je najbolji hrvatski plasman na Euroviziji otkako je samostalna. Iza umjetničkog imena Baby Lasagna nalazi se Marko Purišić, 28-godišnji Umažanin koji je glazbeno iskustvo stjecao u heavy metal bandu Manntra. Purišić je na ovogodišnju Doru prvo upao kao rezerva, a u službeno natjecanje uvršten je nakon odustajanja pjevačice Zse Zse i uvjerljivo je pobijedio. Sam je autor pjesme "Rim Tim Tagi Dim" koja je gotovo od prvog trenutka bila prvi izbor kladioničara i najveći favorit za pobjedu u Malmou.

Uzrokovalo je to pravu rimtimtagimaniju zadnjih dana u Hrvatskoj pa se naslov pjesme mogao vidjeti na displayima tramvajskih stanica i autocesta, a heklani tabletići i majice s mačkama postale obavezi modni dodaci i iskazi podrške Marku Purišiću. Podržali su ga i političari, od premijera Andreja Plenkovića do zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i institucije i tvrtke poput DIP-a, HAC-a, ZET-a, HNK-a, MUO-a te brojni hrvatski sportaši.

