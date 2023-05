VIDEO Zbunjena Katy Perry postala hit na internetu nakon dolaska na krunidbu: 'Gdje je moje mjesto?'

Američka pjevačica Katy Perry ostavila je gledatelje krunidbe kralja Charlesa u čudu u nakon što je viđena kako izgubljeno luta Westminsterskom opatijom. Pjevačica je vrtila glavom u čudu, tražeći svoje mjesto u opatiji. Uz urednika britanskog Voguea Edwarda Enninfula, pop zvijezda je slikana kako jutros stiže u opatiju u lila ukrasu za glavu i velikoj bisernoj ogrlici Vivienne Westwood.

Katy Perry spotted looking for her seat at the #Coronation of King Charles III. pic.twitter.com/m2JmrCtNIg