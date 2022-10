Pobjednik Masterchefa Ivan Temšić otkriva slasni jesenski recept s patkom

Ususret prvom dubrovačkom street food festivalu Bavarin koji će se održati sljedećeg tjedna, od 13. do 16.10. u Lazaretima ekipu vrsnih gastro profesionalaca smo uhvatili taman u pakiranju namirnica i rado su s nama podijelili svoje „male kulinarske tajne“. Nije nikakva tajna da nakon uspješnog trogirskog street food festivala Babarol kojeg je posjetilo preko 10 tisuća ljudi, u Dubrovnik na Bavarin stiže jednako izvanredna ekipa vođena fenomenalnom gastronomskom ponudom!

Samo najbolje od Zagreba, Splita, Zadra, Bjelovara, Trogira i Dubrovnika pokazatelj je da Dubrovkinje, Dubrovčane i sve one koji se tih dana zateknu u blizini Lazareta očekuje nevjerojatna rapsodija okusa kao da putuju diljem Hrvatske. No, prije samog dolaska u po mnogima najljepši grad na svijetu – ova gastro ekipa nam je otkrila čemu se najviše vesele uoči dolaska u Lazarete i kakve ih uspomene vežu uz Dubrovnik! Led je probio iskusni trogirski ugostitelj Robert Predrag Žmire! „Uspomena na Dubrovnik je možda bizarna, ali istinita jer sam ga prvi puta posjetio s bivšom ženom, haha! Zašto baš to spominjem jer Dubrovnik je tada za mene bio grad kakvog bih i danas htio doživjeti. Bez prevelike gužve, s domaćom ekipom, s dobrom mjuzom u Trubaduru i s duhom grada kakav Dubrovnik je! Spavati u „prašnjavom“ apartmanu u zidinama Starog grada, gdje ti se susid javlja kad proviriš glavom kroz prozor...ma predivno! – istaknuo je simpatični Žmire koji na Bavarinu jedva čeka predstaviti svoj janjeći ragu za prste polizat' za koji ćete recept pronaći u nastavku teksta!

Jednako uzbuđena uoči dolaska u Dubrovnik je i slastičarka Tea Mamut koja je u ovom gradu provela i dio profesionalne karijere. „Prva pomisao na Dubrovnik je sezona 2011. koju sam odradila u tadašnjem Gil's-u što je današnji 360. Ludilo ekipa, lokacija i divno iskustvo! Veselim se što nam Bavarin dolazi u Dubrovnik jer su većinom street food festivali u Splitu i Zagrebu i ovo je baš osvježavajuća promjena u najčarobnijem gradu u Hrvatskoj. Sretna sam što ću moći publici u Dubrovniku približiti svoju priču i selektirane proizvode koje vrijedno pripremam sa svojom Oš kolač ekipom. Ako me pitate što moraju probati na Bavarinu, moj odgovor je sve, haha! No, svakako bih preporučila Deboto Jaffu, kombinaciju naranče i čokolade u najsočnijem biskvitu i čokoladnim ganache-om. – nadodaje simpatična Tea koja je ovoga puta s nama odlučila podijeliti recept za super sočni čokoladni kolač s rogačem i narančom od kojeg nam već i pri samom čitanju sastojaka rastu zazubice!

U slatkom raspoloženju je i Gorana „Goge“ Milaković koja nam je otkrila recept za pupaste palačinke, no prije toga doznali smo što nam sve priprema za Bavarin na kojem će udružiti snage s kolegom Ivanom Temšićem, pobjednikom prošlogodišnjeg Masterchefa koji je Dubrovnik posjetio u djetinjstvu stoga ima dosta toga za nadoknaditi. Njihov kutak zvat će se Foodra, a osvojit će vas daškom tradicije na moderan način pa tako ne propustite Ivanove šporke makarune i dubrovačku manestru, kao i Gogine Miss B rolice – aromatiziranu trganu piletinu u korama i Pupu – plećku u tamnom umaku u sendvič verziji. Nemojte reći da vam nismo rekli! Zadarske boje na Bavarinu branit će vesela ekipa Picnic Mingle&Fun koja po svom dobrom starom običaju stiže u srebrnoj zvijeri na kotačima s jednako neodoljivim menu-om čiji je nedvojbeno kralj Blackie, hamburger koji je pokorio gotovo sve street food festivale diljem Lijepe naše radi kojeg već sada nabavljaju i nove police jer mjesta za nagrade sve je manje!

Da su gušti mogući i bez trunke mesa, dokazao nam je Beg's Plant Based Butchery and Deli koji privlači i izgledom hrane i ponudom pa tako već sada očekujemo gdje će se posjetitelji Bavarina najviše iznenaditi! Begove delicije nisu samo kao stvorene za vegane i vegetarijance već i za sve one koji biljnu prehranu smatraju izuzetno dosadnom jer baš takvi će se razuvjeriti prvim ugrizom tacosa ili meatballsa i samim time teorija će im pasti u vodu! A na 30 u hladu definitivno je naviknuo „domaći“ dečko Oli sa svojim Food Factoryem koji će na Bavarinu predstaviti najbolje što Dubrovnik nudi proširivši svoju ponudu tzv. svjetskim sendvičima. Ulaz na Bavarin je besplatan, a ako niste u mogućnosti doći možete kod kuće pripremiti ovu slasnu patku po receptu Ivana Temšića koji donosimo u nastavku:

JESENSKA PATKA by IVAN TEMŠIĆ

SASTOJCI:

Pola butternut tikve

Jedna pačja prsa

Nekoliko listova kelja

Češnjak

Sol, papar

Bijelo vino

timijan

POSTUPAK:

Pačja prsa sa strane mesa začinimo sa soli i malo šećera i papra, dok stranu kože zarežemo u dijamantnom uzorku kako bi se prilikom pečenja masnoća lakše reducirala. Butternut tikvu prepolovimo, očistimo od sjemenki, također zarežemo, začinimo po želji te pečemo u pećnici na 180°C narednih 45 minuta. U isto vrijeme prethodno ispran kelj, na istoj temperaturi, par minuta „zahrskavimo“ uz dodatak malo ulja i soli. Patku na strani kože stavimo na hladnu tavu, postepeno podižući temperaturu, mičemo višak masnoće koji ćemo inkorporirati u kremu od tikve prilikom miksanja iste. Ostatak eventualnih kosti zapeći na tavi s malo češnjaka, začinskog bilja, deglazirati bijelim vinom te povezati maslacem za umak.

VIDEO: Angelina Jolie podnijela tužbu protiv Pitta, optužila ga za zlostavljanje