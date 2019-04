Pjevačica se odlučila na radikalno čišćenje organizma pa upozorila fanove

Dok je bila u jutarnjoj šetnji sa psom, Lana Jurčević je na Instagramu bez imalo šminke pričala o radikalnoj metodi čišćenja organizma kojoj se planira podvrgnuti.

- Grozno je koliko smo ovisni o toj hrani i sve više i više sam počela proučavati taj 'fasting', ne znam koliko je to uopće na našim područjima poznato. Baš razmišljam da probam to, ovaj tjedan imam koncert u Njemačkoj i ne bih se baš igrala s tim jer ipak je i put i naporno je to i fizički i psihički - rekla je pjevačica i dodala kako nakon Njemačke planira barem pet dana izdržati isključivo na vodi.

Saznavši za to kroz razgovor s jednim Slovencem, Lana je počela istraživati, ali ipak je odlučila upozoriti fanove da ne slijede slijepo njezin primjer.

- Nemojte slušati sad mene, ja to laički ovako govorim. Ako vas zanima, guglajte i nemojte uzimati informacije samo iz jednog izvora, nego iz puno - poručila je 34-godišnja pjevačica i obrazložila kako je potrebno posavjetovati se s doktorom jer je to 'ipak malo opasno'.

