Pjevačica objavila fotografiju svog trbuha pa postavila zanimljivo pitanje: 'Možemo li normalizirati to?'

Pjevačica i članica grupe Feminnem Neda Parmać Klačar (38) progovorila je na društvenim mrežama o temi koja je česta u društvu, a tiče se ženskog izgleda i tijela. Neda je na profilu na Instagramu podijelila svoju fotografiju s jednog nastupa, a na kojoj nosi pripijenu haljinu i na njoj zaokružila svoj trbuh pa se zapitala jedno. - Možemo li molim vas normalizirati škembicu kod žena, pogotovo kod mama jer mi se ne da na dijetu!!! Hvala - napisala je Neda.

Podsjetimo, pjevačica na društvenoj mreži Instagram često dijeli trenutke iz privatnog života. Osim toga, njezine odjevne kombinacije za nastupe i kostime objavljuje na istu mrežu, a nedavno je objavila jedno izdanje koje se njezinoj majci nije baš svidjelo.

- U nedostatku kreativnog sadržaja dijelim video iz zapozorja, video zbog kojeg me rođena majka oprala ne znajuć‘ da se radi o posebnom programu, a ne o svadbi.‘Sine, di ćeš takva, pregola si?!‘, je samo početak. Ali ja sam uživala u ovom stylingu što dokazuje preko 10-ak sličnih videa u galeriji u kojima mogu uživati do sljedeće prilike - napisala je u opisu objave i izazvala lavinu pozitivnih komentara.

Inače, u travnju 2023. godine otkrila je da se od 19. godine bori s depresijom. Neda je u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju rekla kako je čak pila i lijekove kada je imala samo 19 godina. Kaže da joj je najveći problem strah od nepoznatog, a često i budućnosti zbog posla koji je poprilično nesiguran. Problem je, tvrdi, riješila tako što je prestala razmišljati o budućnosti, Isto tako kaže da je svojim prijateljima zabranila da za vrijeme druženja dublje ulaze u neke negativne teme.

Moj najveći problem je strah od nepoznatog. Budućnost je najveća nepoznanica. Moj posao je prilično nesiguran. Ne znaš gdje ćeš biti za godinu ili dvije. Svaki put kad se uhvatim razmišljati o budućnosti, nije mi dobro. Ja npr. mogu ostati bez glasa, a to je jedina stvar od koje živim. U vrijeme korone smo shvatili koja su zanimanja najcjenjenija. Bez mog zanata svi mogu. Ono kako sam riješila svoj problem, a bio je velik, bila je odluka da prestanem razmišljati o budućnosti. Doslovno sam uzela dan za dan.

- Nečiji karakter nema veze s tom bolesti. Uvijek sam bila veseljak. Činjenica je da se depresivna osoba može doimati kao najsretnija osoba, pa to ljude zbunjuje. Vidimo glazbenike koji si oduzmu život, a ljudi komentiraju ‘kako je bio veseo’. Ne znam može li moje svjedočenje nekome pomoći, mislim da svi moraju sami doći do određenih zaključaka. Mislim i da se ljudi danas sprijateljuju na osnovu problema i onda se time hrane. Hrane se negativnim informacijama. Zabranila sam svojim prijateljima da pričaju o negativnim stvarima ispred mene.

Naravno da će mi se požaliti, no ne dam im da upadaju u to. To je najzačaraniji krug koji postoji. Ljudi se u to zapliću, pa problem postane i veći nego što je. Mi uvijek težimo nečem većem, želimo više i veće od onog što imamo. Mislim da je lijek protiv depresije prihvatiti svoje trenutno stanje, biti zadovoljan s onim što imaš i ne uspoređivati se s drugima, težiti višem, ali se ne "bedirati" kad vidiš da netko ima više od tebe. Ja sam došla do toga da me ne zanima nitko drugi - priznala je. Otkrila je i koje je lijekove pila dvije godine. Kazala je kako sada ide na autogene treninge i dozvoljava si da se par dana osjeća loše.

