Pjevač R. Kelly proglašen krivim za seriju seksualnih prijestupa

Američka zvijezda R&B R. Kelly proglašen je u ponedjeljak krivim pred sudom u New Yorku za seriju seksualnih prijestupa, među kojima višegodišnje vođenje "sustava" seksualnog iskorištavanja mladih žena, među kojima i maloljetnica.

Pedesetčetverogodišnji pjevač, najpoznatiji po hitu "I Believe I Can Fly", također je proglašen krivim za "seksualnu trgovinu". Kellyju se sudilo za iznudu, seksualno iskorištavanje maloljetnica, otmicu, korupciju i prisilni rad, u razdoblju od 1994. do 2018. godine.

Suđenje je trajalo pet i pol tjedana

Tužitelji su rekli da je Kelly iskoristio svoju slavu i karizmu kako bi pronalazio žrtve, a među njima bi neke izabrao i iz svoje publike na koncertima, uz pomoć svoje pratnje.

Svjedoci kažu da su se žrtve često nadale da će im Kelly pomoći u karijeri, a našle su se u situaciji da je od njih tražio bezrezervnu poslušnost i u suprotnom ih kažnjavao.

Kelly uporno niječe optužbe.

Pjevač, pravog imena Robert Sylvester Kelly, jedan je od najistaknutijih muškaraca kojima se sudilo za seksualne prijestupe u okviru pokreta #MeToo.

Nekoliko svjedokinja reklo je da je uveo strahovladu ako žrtve nisu ispunjavale svaku njegovu želju, seksualnu ili neku drugu.

Jedna svjedokinja koja ga je željela intervjuirati za radijsku postaju rekla je da ju je zaključao na dva dana, bez hrane i vode, a potom ju napao.