Pjevač vrištao tijekom intervjua: 'Nisam napastovao te djevojke!'

Posrnula R&B zvijezda R. Kelly u intervjuu za CBS odbacio je optužbe za seksualno napastovanje. Podsjetimo, 52-godišnji glazbenik nedavno je optužen po 10 točaka kaznenog djela seksualnog zlostavljanja u saveznoj državi Illinois.

- Bez obzira radi li se o starim ili novim glasinama, to nisam ja . kazao je R. Kelly voditeljici Gayle King, a na izravno pitanje je li prisiljavao maloljetnice na seks kazao je "To je glupost".

Glazbenik je tijekom intervjua bio jako emotivan, čak je i zaplakao i u jednom trenutku ustao sa stolice, pa ga je njegov prijatelj publicist morao smirivati.

- Koliko bi glupo bilo da R. Kelly, s obzirom na to što sam sve prošao, da držim nekoga, a kamoli njih četvero, petero, šestero ili pedesetero kako ste vi rekli. Koliko bi to glupo bilo. Koristite zdrav razum. Zaboravite blogove, zaboravite što osjećate prema meni. Mrzite me ako želite, volite me ako želite, ali koristite svoj zdrav razum - kazao je uzbuđeni R. Kelly uporno negirajući da je on na video snimkama koje se koriste kao dokaz. Na njima glazbenik vodi ljubav s tada 15-godišnjom djevojkom.

Godinama se govorilo kako je jedna od malojetnih cura s kojima je spavao bila i tragično preminula R&B zvijezda Aaliyah, koja je 1994. imala samo 15 godina kada se tajno udala za R. Kellyja.

Ako se R. Kellyju dokaže krivica za sva napastovanja prijeti mu čak 70 godina zatvora.