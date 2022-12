Pjevač jedna od omiljenih božićnih pjesama primljen je u bolnicu, potvrdila je njegova supruga

Frontmen grupe The Pogues Shane MacGowan, najpoznatiji kao pjevač omiljene božićne pjesme "Fairytale of New York", primljen je u bolnicu, potvrdila je njegova supruga. Victoria Clarke, supruga 64-godišnjeg keltskog punk rockera, napisala je na Twitteru da je MacGowan "ponovno u bolnici i da se stvarno nada da će što prije izaći". Clarke (56) zamolila je obožavatelje da "šalju molitve i iscjeljujuće vibracije" i podijelila fotografiju nasmiješenog irskog glazbenika.

MacGowan, koji se proslavio 1980-ih kao frontmen grupe The Pogues, posljednji put je 2015. nakon što je slomio zdjelicu zbog čega je mogao koristiti invalidska kolica. Koji je razlog za ovu hospitalizaciju nije objavljeno.

Clarke je 2016. objavila da je MacGowan, čije je ime sinonim za pretjerivanje s alkoholom, napokon trijezan. Obožavatelji su mu na društvenim mrežama poželjeli brz oporavak. Jedan korisnik Twittera opisao je razbarušenog pjevača "zvukom Božića".

"Fairytale of New York", MacGowanov duet s Kirsty MacColl, redovito je najpopularnija božićna pjesma među slušateljima u Britaniji i Irskoj.

No kad je ta balada objavljena 1987. godine, nije bila božićni broj jedan britanskim ljestvicama, tada je vrh pripao pjesmi "Always on My Mind" Pet Shop Boysa. Poguesi s McGowanom na čelu svirali su na zagrebačkoj Šalati u srpnju 2011. godine.