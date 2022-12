Marijana Mikulić proslavila je rođendan, a bilo je to sasvim drugačije slavlje uz bacanje sjekire i karaoke

Glumica Marijana Mikulić (41) proslavila je danas rođendan i iako proslava nije ispala onako kako je to u originalu planirala, njezino društvo se odlično zabavilo baš kao i sama slavljenica, a uz nekoliko fotografija s proslave napisala je koje rođendanske želje ima.

- Htjela sam samo da se nas nekolicina parova malo podružimo, ali naravno da su mnogi spriječeni zbog dječjih temperatura, korone, nedostatka bebisitera… Ali bila je ovo jedna sasvim drugačija, odlična amazinga fun proslava. Lasertag, bacanje sjekira, karaoke (neću to stavljati da vam bubnjići ne prokrvare). Mi žene smo u lasertagu rasturile frajere i to prenadmoćno. U bacanju sjekira tri žene su bile bile u top pet bacača, ali prvi je bio moj muž (bit će mene zamišljao dok je bacao). Ni s tortom se nismo svi slikali jer su nas karaoke uzele pod svoje!! Uglavnom, proslava kakvu preporučujem svima, pogotovo lasertag i karaoke. A ono što i sebi i svima želim u narednoj, i svim godinama koje slijede: Manje potrebe za prosvjedima, želim nam vladu koja osluškuje svoje građane, koja brine za najranjivije. A ne da su potrebne Non stop javne akcije za pomoć za lijek, za hranu, za osnovno

dok šačica ljudi uživa boga svoga krađom na svakom koraku Lijepe (sad već opustošene) Naše!! Živili vi meni!! Živjela Vlada RH.

Glumica često s pratiteljima dijeli i druga događanja iz privatnog života. Nedavno je tako pohvalila supruga koji je dobio prestižnu stipendiju.

- Danas je saznao da je dobio Alexander von Humboldt stipendiju. Godinama se želio prijaviti ali nikada nije bilo pravo vrijeme za ići vani. I evo, prijavio se, i DOBIO!! Nakon toga je ištemao pod u potkrovlju. I svu šutu iznio van. Ja mislim da samo u Hrvatskoj humboltovci ovako žive. I zato sam sretna da si dobio tu j*** stipendiju. Ovdje si ionako osvojio sve što je moguće (bez stranačke pripadnosti) osvojiti. Ako ne znate, zguglajte koliko Hrvata ikada je dobilo ovu stipendiju!! Čestitam ti mužinjo!! Berlin volimo te i veselimo ti se. - napisala je glumica tada.

