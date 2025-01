'Pipi djevojka' prisjetila se kultne reklame: 'Bila je provokativna, a osvojila je i nekoliko europskih nagrada'

Na dodjeli nagrade Timeless Beauty, koja se dodjeljuje uspješnim ženama u zagrebačkom Stil Eventu 23. siječnja, ove tri dame, koje su ujedno i dobitnice ove nagrade, uz mnoge druge, prošetat će pistom i podsjetiti nas na prošla vremena. Bivša Miss bivše države, Splićanka Ana Sasso jedna je od najpoznatijih i najupečatljivijih žena ovih prostora koje se svi rado sjećamo i rado je ponovno vidimo.

“Bilo je to lijepo iskustvo koje je istovremeno za mene bilo i jako stresno. Mladost, neiskustvo, sramežljivost i nesigurnost bili su tada preveliki teret. Tada nisu postojali menadžeri ni ljudi koji bi brinuli o mojoj daljnjoj karijeri, već je sve bilo prepušteno mom neiskustvu, obitelji i bliskim prijateljima!” – otkriva Ana Sasso i dodaje: “Po meni je upravo ta titula, zapravo lenta Miss Yu nešto što me obilježilo i nešto što još uvijek nakon toliko godina ide uz moje ime i prezime!”

Uz sam izbor, Ana je svima u sjećanju i kao zaštitno lice pića Pipi, čija je reklama osvojila mnoge međunarodne nagrade. “Pipi i sjećanja, pa iskreno kad se osvrnem na to doba, preplavi me nekakva lijepa i nježna radost, lijepa sjećanja. Cijela ekipa koja je radila na samoj reklami, pod palicom sada pokojnog redatelja Andrije Pivčevića dala je maksimum od sebe. Možda je za ono vrijeme bilo pomalo provokativno, ali to je bio na koncu i Andrijin cilj, i uspjelo je! Moram napomenuti, reklama je u to vrijeme dobila i nekoliko europskih nagrada za najbolju reklamu tih godina u Italiji i Njemačkoj!”

Danas je Ana je ono što je oduvijek i htjela biti. “Jedna sretna i zadovoljna osoba prvenstveno svojim životom, osoba okružena dobrim i pozitivnim prijateljima i obitelji, jer to je oduvijek bio moj izvor sreće i zadovoljstva!” – zaključila je Ana Sasso.

Godine 2003. Ivana Delač bila je izabrana za Miss Universe Hrvatske. Od tada do danas su se mnoge stvari promijenile. “Nas su krasile odlike poput reda, rada, discipline i kontinuiranog obrazovanja. Najviše se cijenila prirodna ljepota, osobnost i faktor X. Nije bilo ničega čime se današnje djevojke ukrašavaju; umjetnih trepavica, ekstenzija, a estetska kirurgija bila u samim začecima. Za uspjeh je nekad trebalo ulagati jako puno truda i na njega čekati, usudila bih se reći i zaslužiti ga, dok današnja mladež očekuje nemoguće - da uspjeh dođe svima preko noći!” – govori Ivana Delač i dodaje: “Prije 22 godine nije bilo društvenih mreža koje su danas platforma za samopromociju. Odmah ste vidljivi i dostupni. Nekadašnje generacije missica pazile su kako komuniciraju s medijima te na javni nastup na televiziji jer je to bio jedini način da prenesu poruku onog za što se zalažu. Timeless beauty nagrada, koja se dodjeljuje ženama koje su ostavile trag i inspirirale druge žene, čija sam i ja dobitnica, također je hvalevrijedna priča!”

Riječanku Nikolinu Miletić Minovsku na pozornicama također ne viđamo često. No, ove će godine biti dijelom trosatnog spektakla Timeless Beauty nagrade. Na samom otvaranju ovog spektakla u temi Okrunjene ljepotice, prisjetit ćemo se poznatih ljepotica koje su osvajale hrvatske izbore ljepote. Glavni dio događaja je dodjela nagrade Timeless Beauty. Ona očekivano uvijek izaziva najveći interes i pozornost, a označava bezvremensku ljepotu žene po čemu je dobila ime. Skulptura koja se dodjeljuje ženama rad je akademskog kipara Petra Popijača, koji je istaknuti pripadnik, mlađe, dolazeće generacije suvremenih hrvatskih likovnih umjetnika.

Foto: Promo

