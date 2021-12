Pero iz 'Vlaka u snijegu' je policajac, a Draga je trgovkinja i sada ovako izgledaju

Film "Vlak u snijegu" snimljen je 1976. godine, a redatelj ovog pisanog predloška Mate Lovraka je bio Mate Relja, a glavne uloge u ovom kultnom i danas omiljenom filmu su imali Slavko Štimac, Gordana Inkret Subotičanec i Željko Malčić. Njih smo u filmu gledali u ulogama Ljubana, Drage i Pere, a ovog vikenda HRT je opet prikazao ovaj film i podsjetio nas na divnu priču o slozi i snalažljivosti djece koja vlakom putuju iz grada kući te zapnu u snježnoj oluji. Prije pet godina glavni glumci ovog filmskog klasika okupili su se povodom 40. obljetnice kino premijere i završetka snimanja filma "Vlak u snijegu" i tim povodom našli su se u Velikom Grđevcu u Lovrakovom centru i ponovno su sjeli u svoj slavni vlak i prisjetili se anegdota sa snimanja filma. Od njih troje samo je Štimac ostao u glumačkim vodama i izgradio uspješnu karijeru.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL 29.09.2016., Veliki Grdjevac, Lovrakov centar - Povodom 40. obljetnice od kino premijere i zavrsetka snimanja filma Vlak u snijegu prema dijelu Mate Lovraka, ponovno su se okupili glavni likovi, glumci, Slavko Stimac (Ljubo), Gordana Inkert (Draga) i Zeljko Malcic (Pero). Okupili su se u Velikom Grdjevcu u Lovrsakovom centru i iznova sjeli u svoj slavni vlak. "nPhoto: Damir Spehar/PIXSELL

- Prati me taj lik od mladosti, obilježio me za čitav život. I kasnije na poslu, u gradu, svi su me tako zvali. Kad sam bio u dvadesetima, malo mi je to smetalo, ali danas sam izrazito ponosan. Od uloge ostao sam Pero i u privatnom životu, tako da me skoro svi, prijatelji, kolege s posla, znanci i poznanici, oslovljavaju s Pero - ispričao nam je prije nekoliko godina Željko Malčić koji je svoj radni vijek proveo kao policajac, a tom prigodom prisjetio se i dana kada je u kinu u Bjelovaru prvi put prikazan "Vlak u snijegu".

– Prišao mi je te večeri Antun Nalis, slavni glumac, i rekao: “Mali, svaka čast!” Nitko nije bio ponosniji od mene. Sjećam se da sam od honorara kupio bicikl. Specijalku, crne boje. Slavko Štimac, koji je glumio Ljubana, i Gordana Inkret, koja je glumila Dragu, bili su nedavno na druženju. Mene je život odveo drugim putem, nisam nastavio s filmovima, no Štimac ih je kasnije snimio više od 50. Ostao je isti, vesela narav nije se promijenila - rekao nam je tada. Gordana Inkret Subotičanec je trgovkinja i kada se sa Slavkom i Željkom našla 40 godina nakon premijernog prikazivanja "Vlaka u snijegu" rekla je kako je imala devet godina kada se film snimao i cijeli taj proces snimanja je njoj bio kao svojevrsna igra i uživala je u tome, ali nije se nastavila baviti glumom.

