Pamtimo ju kao holivudsku zavodnicu, a sad ne izlazi iz kuće godinama. Dvije godine nitko je nije vidio

Holivudska glumica Cybill Shepherd (72) u javnosti se nije pojavila čak dvije godine. No, paparazzima ovaj put nije promaknula stoga su je uhvatili u kvartu u Los Angelesu dok je šetala svoja tri psa.

Glumica se pokušavala sakriti ispod šilterice i sunčanih naočala stoga ju nije bilo lako prepoznati. Zadnji put se o njoj pisalo u medijima ovo ljeto jer je odustala od uloge u humorističnoj srije "I Love This For You".

Foto: profimedia

Glumice Cybill Shepherd gledatelji se najviše sjećaju po ulozi Madeline "Maddie" Hayes u hit - seriji "Slučajni partneri" u kojoj je glumila s Bruceom Willisom. Serija se prikazivala od sredine do kraja 80-ih i za ovu ulogu je dobila dva Zlatna globusa.

Prije glume bila je uspješna manekenka i još kao djevojka osvojila je titulu Miss Memphisa i proglašena je manekenkom godine. Dva puta je bila u braku i ima troje djece, a jednom prilikom izjavila je kako je u jednom periodu života htjela muškarce zamijeniti ženama jer joj se činilo da je s njima lakše. Prije jedanaest godina je objavila biografiju u kojoj je rekla da bi sve napravila za Brucea Willisa.

Foto: PA/Pixsell

Glumica je svojevremeno bila poznata i po svojim brojnim aferama sa slavnim frajerima, od kojih je sama priznala one sa Bruceom Willisom, Jeffom Bridgesom, Elisom Presleyem, Donom Johnsonom i Peterom Bogdanovichem.

Udavala se dva puta i ima troje djece. Prvi suprug bio joj je kiropraktičar Bruce Oppenheim, a nakon njega se udala za Davida M. Forda no ni taj brak nije potrajao. Cybill se 2012. godine zaručila za srpskog psihologa Andreja Nikolajevića, no zaruke su prekinuli 2015.

